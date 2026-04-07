ГЕРБ – СДС представи своята стратегическа визия и конкретни решения за запазване на енергийната независимост на България и гарантиране на работните места в комплекс „Марица-изток“. На специална среща с граждани, миньори и представители на синдикатите в град Раднево, проведена на 6 април вечерта, бившият министър на енергетиката Жечо Станков, кметът на Стара Загора Живко Тодоров и водачът на листата на ГЕРБ – СДС в Старозагорски район Красимир Вълчев – очертаха ясен план за противодействие на икономическите и енергийните кризи, породени от некомпетентни политически решения в последните години. В срещата участва и областният координатор на ГЕРБ – Стара Загора Радостин Танев.

Кметът на община Стара Загора Живко Тодоров категорично заяви, че комплексът е гръбнакът на българската енергетика и неговото бъдеще не подлежи на компромиси. Той подчерта, че премахването на базовите мощности би имало катастрофални последствия за региона.

„Марица-изток е стратегически важен национален обект и обект от националната сигурност. Видя се, че възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) не могат да балансират системата и да бъдат единственият източник на електроенергия. Не можем да позволим комплексът да бъде ликвидиран“, заяви Живко Тодоров.

„Категорично заявяваме, че сме за неприкосновеност на „Мини Марица-изток“. Всичко трябва да се прави в дружеството, с хората и с наличните машини. Знаем какви бяха апетитите на определени хора да откъснат части от комплекса за частни фотоволтаични паркове“, каза Красимир Вълчев.

Бившият министър на енергетиката Жечо Станков представи подробен отчет за извоюваните победи на европейско и национално ниво, които са предотвратили енергиен срив и социална криза. Акцент бе поставен върху отлагането на либерализацията на пазара на електроенергия за бита.

Станков подчерта, че коалиция ГЕРБ – СДС е предотвратила спирането на въглищните централи през ноември – изискване в ПВУ за намаляване на емисиите с 40%. За да се гарантира дългосрочната конкурентоспособност на ТЕЦ „Марица-изток 2“, ГЕРБ е инициирала внедряването на иновативни технологични решения. Успешно са проведени тестове за добавяне на 25-30% отпадна биомаса към въглищата в мелниците на централата. „Това намалява емисиите с 50%, което означава спад в цената на произведената електроенергия с около 50 евро на мегаватчас. Това ще даде шанс блоковете да се натоварят повече през пролетта и есента, да достигнем до повече пазари и успоредно с това да се увеличи добивът на въглища, осигурявайки повече приходи за мините“, посочи Станков.

Паралелно с това ГЕРБ – СДС е осигурила одобрение от Европейската комисия за 81 милиона евро, които не се класифицират като нерегламентирана държавна помощ, а ще бъдат директно инвестирани в „Мини Марица-изток“ за рекултивация на нарушените терени.

Участниците в срещата се обединиха около тезата, че спасяването на българската енергетика и икономика изисква стабилно редовно правителство, което да има авторитета да предоговаря условията с Брюксел. „Поемаме ангажимент да инициираме общоевропейски фронт (заедно с държави като Италия, Унгария и Полша) за ревизия и омекотяване на Схемата за търговия с емисии. Трябва да запазим пътя на България стабилен. Нашата формула винаги е била да искаме доверие заради свършена работа и постигнати резултати. На предстоящите избори гласуваме да запазим нашия интерес като регион и като държава“, заключиха представителите на ГЕРБ – СДС, призовавайки за категорична подкрепа.