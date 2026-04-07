Илияна Йотова: В гласа на Янка Рупкина ехтеше българската памет

Държавният глава изказва съболезнования на семейството и близките на славната ни народна певица

Загубихме глас, близък до духа, земята и живота, глас, в който ехтеше българската памет. В лицето на Янка Рупкина България губи личност, посветила живота си на едно от най-ценните ни духовни съкровища — народната песен. Това заявява президентът Илияна Йотова в съболезнователно писмо до семейството и близките на славната ни народна певица. Това съобщиха от прессекретариата на президентството.

Прощаваме се с достоен символ на българския глас по света, посочва държавният глава. „Загубата е тежка, но изпълненията на Янка Рупкина остават жив извор на родолюбие за нашите сърца", подчертава Илияна Йотова и припомня изградения от народната певица в продължение на десетилетия несравним репертоар, донесъл световна известност на вековната българска култура. По думите на президента стотиците записи на голямата певица за Българското национално радио са завещание и безценен принос за съхраняването на странджанската и националната ни фолклорна традиция.

Държавният глава изразява увереност, че достиженията на Янка Рупкина ще насърчават новото поколение нейни следовници, призвани да пазят, развиват и предават напред във времето българското народно творчество. „Докато има кой да запее „Калиманку, Денку" и богатството от песни, съхранени от Янка Рупкина, докато всички ние чувстваме трепета им, тя ще бъде духом сред нас – ярка и вдъхновяваща", заявява президентът Йотова.