Лили Иванова за Янка Рупкина: Поклон пред паметта й и незабравимия й глас

Мир на душата на голямата българска народна певица Янка Рупкина! Поклон пред паметта й и незабравимия й глас! Това във фейсбук написа примата на българската естрада Лили Иванова по повод кончината на великата народна певица Янка Рупкина. Мир на душата на голямата българска народна певица Янка Рупкина! Поклон пред паметта й и незабравимия й глас! Публикувахте от Lili Ivanova в Вторник, 7 април 2026 г.

Българската народна певица Янка Рупкина почина днес след дълго боледуване. Тя остава в историята като един от значимите посланици на българския фолклор по света. Поклонението ще бъде на 11 април, събота, в катедралния храм "Св. св. Кирил и Методий" в Бургас. То ще започне от 11:00 ч., а от 13:00 ч. опелото в нейна памет ще отслужи Сливенският митрополит Арсений