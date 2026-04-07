Резултати от 31-ия кръг на серия "А" и класиране

Откриха бастуна на изчезналата жена от село Ръжена, издирването й продължава

79-годишната Танка Манова

Продължава издирването на изчезналата 79-годишна Танка Колева Манова от село Ръжена. Доброволци са открили бастуна на жената в кална нива извън селото, както и следи, съобщава БНТ. 

Следите сочат, че възрастната жена е обикаляла в района, след което се е насочила обратно към населеното място. Това насочва екипите към повторна проверка на всички необитаеми къщи, дворове и постройки в самото село.

В издирването участват полиция и десетки местни доброволци, преглеждат се и записите от охранителни камери в района. Акцията по издирването продължава. Сигнали се приемат на тел. 112.

