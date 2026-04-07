И бащата, и тъщата на кмета на Цалапица недоволни от присъдата му за побой над нея

И двамата обжалваха, прокуратурата поиска условното наказание на Данаил Данаилов да бъде потвърдено

Бащата на кмета на Цалапица Ивайло Данаилов Данаил и тъщата на управника Ваня Костадинова са обжалвали присъдата му за побой над нея. През декември м.г. мъжът беше признат за виновен в това, че ѝ причинил средна телесна повреда - счупил ѝ ключицата, и получи година и половина условно. Удовлетворена обаче остана само прокуратурата, която не внесе протест, а в днешното заседание представителят на държавното обвинение Димитър Пехливанов настоя наказанието да бъде потвърдено.

До делото срещу Данаил Данаилов се стигна след публично обвинение от страна на Костадинова. В профила си във фейсбук жената публикува, че на 26 ноември 2023 г. тя отишла в дома му, тъй като подозирала, че кметът изневерява на дъщеря ѝ на полето и настоявала да отидат заедно, за да го хванат в крачка. Той обаче я пребил и изхвърлил до контейнера. КАДЪР: Фейсбук/ВСИЧКИ ОТ ЦАЛАПИЦА В ЕДНА ГРУПА

Адвокатът на Ваня Костадинова Цветан Косев изтъкна пред Окръжния съд, че те нямат претенции за фактическата обстановка, а само за размера на наказанието. Той посочи, че повече от 2 г. по-късно тъщата на кмета все още обикаля болници. "Увреждането ѝ пречи на по-нататъшното развитие. Не може да започне работа, има метален болт в ръката и на практика не може да я движи", каза адвокатът. Косев беше категоричен, че целта на присъдата е пострадалият да получи някакво удовлетворение и настоя съдебният състав да я увеличи, независимо дали я остави условна или не.

"Където и да отида да работя, винаги има нещо, което трябва да се вдигне, да се носи. Не мога да съм полезна на себе си, не мога да легна на тази страна. Понякога когато е лошо времето умирам от болка. Домакинската работа си я върша трудно", заяви пред магистратите Ваня Костадинова. На кадри, разпространени след случая, се виждат огромни синини по рамото и част от ръката на жената СНИМКА: Фейсбук/Vaniq Kostadinova

Защитничката на Данаил Данаилов Росица Драгинова поиска от съда да отмени присъдата, да го оправдае по повдигнатото му обвинение и да го признае за виновен в причиняване на средна телесна повреда по непредпазливост или поне в състояние на афект. Според нея категорично нараняванията не са нанесени умишлено, а първоинстанционният съд е интерпретирал неправилно доказателствата. По думите ѝ магистратите не е трябвало да отхвърлят част от показанията на семейството на подсъдимия, понеже макар и роднини, те са преки очевидци и нямало противоречия в казаното от тях.

"Всички са категорични че е дошла вечерта късно, влязла в дома на моя подзащитен, започнала е да обижда него и сина му. Единствената причина да бъде изведена е било несъгласието ѝ да си тръгне. Той я е избутал и тя е паднала по стълбите", обясни адвокат Драгинова. Добави, че експертизата също не била изяснила дали нараняването е причинено с директен удар или от падане.

"Не съм искал да я наранявам, не виждам как мога да защитя дома си в бъдеще. Не се считам за виновен", каза в последните си думи Данаил Данаилов. И посочи, че не той е влизал в чужд дом.

След като изслуша страните, съдебният състав обяви, че ще се произнесе по жалбите в законовия срок.