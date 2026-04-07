Комисията по досиетата обяви агентите на ДС сред кандидат-депутатите

Комисията по досиетата публикува списък с 31 кандидати за депутати, за които е установила принадлежност към бившата Държавна сигурност след задължителната по закон проверка на всички имена в листите.

Сред кандидатите на "БСП-Обединена левица" са 9. Новите имена сред тях са три: Аргир Бояджиев, кандидат в Бургас, който е бил щатен служител на ДС в морския град; Любчо Иванов, кандидат в Стара Загора, щатен служител на Трето управление - военното контраразузнаване и Румен Граховски, който е кандидат в столичния 23 многомандатен избирателен район и е обявяван през 2013 г. по линия на образователната сфера.

Валентин Заяков, Димитър Баханов, Любомир Славков, Милчо Христов, Никола Вучев и Сашка Тръпкова са обявени като политически кандидати на предишни избори.

Петима от листите на "България може" са с минало в бившите служби. Сред тях е и Александър Маринов.

В списъка попада един кандидат на "Прогресивна България" - бившият главен секретар на МВР Петър Тодоров. Той е обявяван през 2010 г. при заемането на този пост, но за пръв път попада в списъка като политически кандидат.

