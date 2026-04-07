“Информационно обслужване” показа как гласовете стават мандати (Обзор)

Вече и всеки гражданин може лесно да провери данните от протоколите

Екипът на дружеството ще проверява на 10 минути коя секция излъчва на живо броенето на бюлетини

Как гласовете на избирателите се превръщат в депутатски мандати? Това показаха нагледно от “Информационно обслужване” на съвместна пресконференция с ЦИК.

Повечето избиратели знаят, че за изчисляване на мандатите се използва системата “Хеър-Ниймайер”, но мнозина недоумяват

как се получава така, че в един район за място в парламента може да стигнат Х гласа, а в друг - не

Оказва се, че много граждани се обръщат с такъв въпрос към “Информационно обслужване”.

Процесът е подробно описан в Изборния кодекс и не е дело на експертите от държавното дружество, но неговите служители боравят със софтуера, който изчислява мандатите. И ако все пак някой изпитва съмнения, може лесно да провери софтуера с прости сметки на лист и химикал. Екипът има методика в няколко стъпки, които започват, след като ЦИК обяви окончателните резултати.

Първо, изчислява се избирателната квота за всеки район. Тя се смята, като броят на действлителните гласове се раздели на броя на депутатите, които районът излъчва (например 1-и МИР - Благоевград, дава 11 депутати).

Второ, проверява се има ли независими кандидати. Ако има такъв, който е преминал квотата за съответния район, то той става депутат.

Трето, от “Информационно обслужване” въвеждат в таблица по райони колко гласа има всяка партия.

Четвърто, определят колко са действителните гласове и броя на мандатите.

Пето, изчислява се кои партии имат над 4% и квотата на Хеър, а по нея - колко мандата ще има всяка формация в бъдещия парламент.

Шесто, за всеки район се смята изборна квота.

По формулата “Хеър-Ниймайер”

се определя разпределението на мандатите в съответния район.

Определят се основни и допълнителни мандати (непълни, получени от партиите с по-голям остатък при деленето на действителните им гласове на квотата на Хеър).

“Цената” на гласа в голяма степен зависи и от избирателната активност и населението на всеки избирателен район. В София депутатското място е по-скъпо, но това се дължи на голямото население на столицата.

“Информационно обслужване” не брои гласове и протоколи, но служителите му участват пряко в изборния процес. Всеки, който е бил член на секционна комисия, е забелязвал, че след края на изборния ден - при предаването на книжата в РИК, има и екипи на “Информационно обслужване” (ИО).

Това са хората, които извършват компютърната обработка

на гласовете, което става на две нива - първо на районно, а после и на централно ниво.

Операторите на ИО въвеждат данните от протокола и разпечатват приемно-предавателни разписки. Всички данни, които те въвеждат в системата,

се удостоверяват с електронен подпис

Тези числа се предават нататък по веригата, благодарение на което обикновено още преди полунощ започват да излизат първите резултати. Служителите на ИО са оборудвани и с бързи секенер-принтери, с които после всеки хартиен протокол е качен на сайта на ЦИК.

След като данните са обработени от РИК, те заминават към ЦИК. Там също има служители на ИО, които въвеждат данните от протоколите повторно. Ако има несъответствия, те се преглеждат от екипи на ЦИК и се отстраняват.

Понеже още няма обособен район “Чужбина” и съответно 32-и РИК със свои служители, тази задача изцяло се прехвърля на операторите на ИО към ЦИК, като те правят и двете въвеждания на данни. В изчислителния пункт там работят по 130 души на смяна в различни групи според задачите им.

Няколко промени са разработили от “Информационно обслужване” за предстоящите избори на 19 април. Едната е

мобилното приложение в улеснение на членовете на СИК

След края на изборния ден и преброяването на гласовете те могат да въвеждат числата в електронния протокол. Ако имат грешки, ще светнат в червено и ще излезе упътване кои полета не съвпадат, за да може секционната комисия да провери какво е сметнала или преброила грешно. Така лесно ще попълни “за отличен” беловата на протокола, с която се отива пред РИК и ИО.

“Това дава две допълнителни възможности. Едната е ЦИК да даде възнаграждения на СИК-овете, които предадат без грешка протоколите си, и второ - много по-бързо обработка при нас”, обясни директорът на “Информационно обслужване” Ивайло Филипов.

Приложението има и второ предназначение - за всеки гражданин, добави той. Защото данните се публикуват на сайта на ЦИК и така избирател, който се интересува, може да ги проверени за всеки един протокол.

Досега протоколите имаха само чернова и белова. Сега от ЦИК препоръчаха отново първо да се попълва черновата, после електронният протокол и чак когато всичко е вярно, да се преминава към беловата.

Другата новост е, че на тези избори ИО ще следи своевременно кои комисии излъчват на живо процеса по отчитане на резултатите. Това ще се случва автоматично на всеки десет минути. Ако бъде отчетено нарушение, ще докладват веднага към ЦИК.

Днес президентът Илияна Йотова ще се срещне с представители на институциите, отговорни за гарантирането на честността на вота -членове на ЦИК, служебните министри на е-управление и на външните работи Георги Шарков и Надежда Нейнски, изпълнителния директор на ИО Ивайло Филипов, зам.-министъра на вътрешните работи Иван Анчев.