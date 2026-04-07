Йотова: Нуждаем се от инвестиции и по-добро управление във всички аспекти на медицината

Президентът беше гост на Празника на научноизследователската и преподавателска дейност на Медицински университет – София

България се нуждае от инвестиции и по-добро управление във всички аспекти на медицината – за върхови постижения и научни открития, за предвидимо и качествено общо здравеопазване, за надежден достъп поне до основни здравни грижи и услуги във всяко населено място. Можем да го постигнем с експертизата на всички учени и специалисти както в голямата болница и големия град, така и на място – в малкото село, и малкия град. Това заяви президентът Илияна Йотова на Празника на научноизследователската и преподавателска дейност на Медицински университет – София. Държавният глава за поредна година уважава тържеството на висшето училище, което се провежда в Световния ден на здравето и Деня на здравния работник. Това съобщиха от прессекретариата на президентството.

В приветствието си държавният глава открои значението на Медицинския университет в изграждането на специалисти. „Именно от децата, които възпитавате, ще излязат утрешните рицари на надеждата, на човеколюбието. Това ще бъдат нашите български лекари", заяви президентът. Тя допълни, че израстването на лекарите е резултат от дълга и устойчива традиция, която носи в себе си най-важните достижения не само на Медицинския университет в София и на българското образование.

По думите на държавния глава на фона на променящия се свят човеколюбието отстъпва, притиснато в ъгъла от самонадеяност, пресметливост и късогледство и все по-малко говорим за стойността на човешкия живот. „Във водовъртежа на злободневието все по-рядко ни смущава обезценяването на понятия като мир, хуманизъм, справедливост. Измерваме прогреса в способността да произвеждаме дронове, а не в качеството на живот и в благополучието на децата ни", изтъкна Илияна Йотова. Впрегнали сме научно-изследователската дейност в надпревара кой ще овладее пръв най-новите средства за унищожение, а не за изцеление, вместо да насочим цялата си енергия и всичките си усилия за човешка благодат, добави още тя. В нашето смутно време търсим пример и упование именно в хората, посветили силите си на благото на другите, положили клетва да помагат всеки според силите си, да пази своя живот и своето изкуство винаги чисти и неопетнени, заяви Илияна Йотова.

По думите на президента без лекари светът би изглеждал като сурово и лишено от надежда място. „За съжаление, за много българи това е болезнена реалност. Допуснахме в мирно време стотици населени места в България да продължават да се будят именно в този свят", посочи държавният глава. Тя допълни, че сме позволили да се озовем в парадоксалната ситуация, в която успехът на едно лечебно заведение води след себе си или миграция на цели отделения, или обезкървяването на няколко общини.

Илияна Йотова изтъкна, че в разгара на поредната предизборна кампания чуваме много лозунги и констатации какъв приоритет е здравеопазването, но няма идеи, плам и големи амбиции. „От вашите знания и умения, от вашата безпределна любов и отдаденост към човека се раждат добрите решения за здравето на всички нас", обърна се държавният глава към преподавателите и лекарите. Тя подчерта, че очакванията към тях са не само от студентите им, а и от цялото общество. Президентът Йотова открои и необходимостта именно те да бъдат питани, защото никой не знае по-добре какво трябва да се прави в българското здравеопазване. „Добрите решения не се раждат в кабинетите, в лабораториите, в политическите програми и платформи. Те се раждат от вас, ако искаме българите да са доволни от своето здравеопазване", посочи президентът.