За 14-и път висшето училище събира на едно място бизнес и бъдещи инженери

Над 100 големи български и международни компании от различни сфери на индустрията предложиха стаж на студенти от Техническия университет в София на едно от най-мащабните кариерни събития в България във вторник. В сряда компаниите ще гостуват на филиала на висшето училище в Пловдив, а на 9 април ще бъдат в колежа в Сливен. “Настоящото събитие е един ярък пример за сътрудничеството, добрите връзки и традиционното партньорство между академичната общност и индустрията.

Участието на над 100 работодатели е категорично доказателство за високото доверие към Техническия университет София и образованието, което той предлага, но най-вече и за доверието към качеството на неговите възпитаници. С особена гордост подчертавам, че завършващите Техническия университет - София, са търсени и желани кадри както в национален, така и в международен мащаб”, обърна се към гостите проф. Лидия Гълъбова, заместник-ректор по международната дейност и интеграцията. Тя подчерта, че много от кадрите, излезли от Техническия университет в София, намират реализация навсякъде по света.

Във висшето училище развиват специалности в стратегически области на България като изкуствен интелект, информационни технологии, енергетика, аерокосмическо инженерство, ядрена енергетика, технологично предприемачество - области, които определят бъдещето на икономиката.

Форумът "Стажове 2026" е 14-и поред. СНИМКА: ВЕЛИСЛАВ НИКОЛОВ

“Много от завършилите студенти в Техническия университет вече работят при нас. Смея да твърдя, че това са едни от най-добре подготвените млади професионалисти”, категорична беше Анелия Димова, главен директор “Човешки ресурси” на “СОФ Кънект” АД - лицензирания оператор на най-голямото международно летище у нас “Васил Левски”. Тя увери, че бизнесът е заинтересован от партньорството си с университета.

Чрез стажовете младежите ще придобият професионални знания и умения, които, комбинирани с добрата академична подготовка, ще им дадат невероятни възможности.

“Днешният живот не може без енергетика, а има и ренесанс на ядрената енергетика. Това значи, че ще ни бъдат много необходими кадри, които да подпомогнат работата”, включи се и Дариуш Новак, директор по безопасността и качеството на АЕЦ “Козлодуй”. В атомната централа той от 20 години работи за развитието на кадри. Там се предлагат много стажантски и стипендиантски програми. Самият Новак преди 35 години е минал през стажантска програма.

Сред гостите беше и Велина Лилянова, мениджър “Хора и култура за България и Украйна” в “Мелексис България” - фирма, с която университетът си партнира над 10 години. “Спомням си, когато аз започнах, нямаше такива форуми. Кандидатствайки за стаж в агенция за подбор на персонал, ми беше изключително трудно да си представя какво прави такава агенция”, каза Лилянова и призова младите да бъдат активни и да използват страхотната възможност да опознаят компаниите, позициите и да вземат информирано решение за кариерата си.

Компаниите, които се включиха във форума на Техническия университет в София, предлагат разнообразни стажове с различни изисквания. Има варианти за първокурсници, както и за студенти, които карат магистратура. Готвят младежи за първото им работно място, но има възможност и за второ и трето. Повечето стажове са срочни, но се дават възможности за удължаване.