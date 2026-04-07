“24 часа” превзе Гербовата зала с емоция като за първи брой след 4438 г. трудов стаж (Видео, обзор)

Издателят Венелина Гочева предаде в ръцете на създателя на вестника Валери Найденов Почетния знак на държавния глава

Журналисти коментират: Усетихме, че имаме общност

Президентът Илияна Йотова събра 100 от екипа на най-голямата медийна платформа с новини и анализи на български език

100 журналисти от “24 часа” влязоха в Гербовата зала на президентската институция не за да отразяват събитие, а самите те бяха главните герои в емоционално събитие.

35-годишният рожден ден на първия български частен всекидневник, който днес е най-голямата дигитална платформа за новини, анализи и събития в България, започна на 7 април и ще продължи до края на годината. Излиза с дата 18 април 1991 г. и

променя буквално за нощ целия медиен пазар

Така и екипът на “24 часа” разчупи буквално за минути, без “да счупи”, протокола на церемонията, на която държавният глава Илияна Йотова връчи Почетния знак на президента на Медийна платформа “24 часа” .

Журналисти от“24 часа” отиват към входа на президентството.

За значимия принос за развитието на българската журналистика, за изострената чувствителност, за важните обществено-политически, социални и икономически теми и процеси в България и света, за каузите в подкрепа на образованието, здравеопазването, българския бизнес, гражданската активност, за способността да печели съюзници. Постановявам: да бъде връчен на Медийна платформа “24 часа” Почетен знак на президента на Република България, София,

7 април 2026 година.

Гербовата зала по време на събитието

След официалните мотиви на постановлението Илияна Йотова предаде отличието на издателя Венелина Гочева. Президентът, видимо също развълнувана, се обърна към препълнената зала: Във време на толкова много омраза, на толкова много разделение и противопоставяне, на

скарания свят, в който живеем,

на конкуренцията на изкуствен интелект вие се справяте блестящо!

Уважаема госпожо Президент, за мен е чест да застана пред герба на България с държавен глава като Вас, обърна се към нея Венелина Гочева и минута по-късно предаде в ръцете на създателя на “24 часа” Валери Найденов Почетния знак на президента.

Издателят на медийната платформа припомни, че на Велики вторник по време на Страстната седмица в храмовете припомнят притчата за таланта. Бог е дал на всички талант, който не бива да се заравя, а да се надгражда и дарява на обществото - това, което вече 35 години “24 часа” прави.

Гочева е убедена, че развитието на “24 часа” - най-успешното преминаване от хартия в дигиталния свят, качествена и достоверна журналистика, която показва, че могат да живеят успоредно и вестникът, и сайтът, са сред малкото неща, които са се променили през 35-те години.

“Не ги наричам “преход”, защото това е нашият общ живот!”, каза още издателят и благодари за началото на Валери Найденов, говори с респект към Петьо Блъсков, създал Пресгрупа “168 часа” заедно с Радостина Константинова, Владимир Райчев, Емил Петков, Драгомир Василев и Валери Найденов.

В над 20 от тези 35 години - от 2000 до 2011 година и от 2012 до 2024 г., главни редактори на “24 часа” бяха Венелина Гочева и Борислав Зюмбюлев.

Издателят благодари емоционално

на журналиста, отишъл си от този свят преди 2 г., и на целия екип за случването на цялото това чудо - Медийна платформа “24 часа”.

Тук, в Гербовата зала, има общо 4438 години трудов стаж - от първите шестима, назначени преди 36 години, до петимата, подписали трудовите си договори през последната една година. Бъдете здрави!

“24 часа” доказа, че е част от националния отбор на медиите в България с партньорското присъствие.

Сред присъстващите на събитието бяха генералният директор на БНТ Милена Милотинова, генералният директор на БТА Кирил Вълчев, генералният директор на БНР Милен Митев, Марта Евтимова, главен продуцент на “Новини и актуални предавния” на “Нова Броудкастинг груп” и Асен Иванов, директор на “Новини и актуални предавания” в “bTV медия груп”.

Венелина Гочева предаде в ръцете на Илияна Йотова оригинала на почетния знак на “Достоен българин”. Идея, която президентът дава преди години, за да се отличава обществото на добри хора.

А на финала Илияна Йотова, която стартира своята журналистическа кариера в БНТ - годината на старта на “24 часа” - 1991 година, получи колаж със заглавия, които проследяват кариерата ѝ от телевизионен водещ, през политик до президент на България. Сред тях заглавия на интервюта: “Обичам да се хвърлям в дълбокото” и “Не знам какво да правя с енергията си”.

“35 години заедно се променяме - ти и “24 часа”. Невинаги сме се усмихвали така приятелски, спорили сме, спирали сме да си говорим дори, но винаги сме имали уважение заради

начина, по който преминаваме през този живот",

описа публично взаимоотношенията с Йотова Венелина Гочева и отбеляза, че и президентът, и Медийната платформа “24 часа” започват нов етап от следващите ни 35 години!

“Почувствах и видях нещо, което от години липсва - медийна общност”, сподели един от ръководителите на националните медии.

“Едно време политиците не уважаваха толкова вестника”, отбеляза с удовлетворение след събитието Валери Найденов.

“Винаги сме знаели, че сме блестящи, но друго е да го потвърди президентът пред държавния герб”, шеговито каза Данка Василева, директор на “24 часа онлайн”.