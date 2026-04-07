Кандев: В офис за бързи кредити в Ямбол предлагали опрощаване на дългове срещу глас

Извършена е успешна полицейска операция в Ямбол срещу купуването на гласове, съобщи и.д. главен секретар на МВР Георги Кандев във фейсбук.

Установен е случай, при който служител в офис за бързи кредити е склонявал граждани с просрочени задължения да гласуват за конкретна политическа партия, като в замяна е обещавал частично опрощаване на дълговете им, посочи Кандев.

По думите му са открити списъци с имена и значителни парични суми. Разследването по случая продължава и след приключването му ще бъде докладван на прокуратурата, добави той.

Да използваш бедността и отчаянието на хората, като инструмент за политическа манипулация, е едно от най-циничните престъпления срещу държавността. Това е грубо посегателство срещу свободната воля и човешкото достойнство. Гласът на гражданите не е стока и докато съм главен секретар на МВР, няма да позволя той да бъде превърнат в такава, посочи още Кандев.

Подадени са 1189 сигнала за нарушения и престъпления в страната преди изборите, каза по-рано във Велико Търново Георги Кандев.