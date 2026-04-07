Първият български гид за дълголетие - къде, какво и как

“Климатолечение в България” е първата по рода си книга, издадена в България от издателската къща на Медийна платформа “24 часа” в партньорство с Министерството на туризма и Българския съюз по балнеология и спа туризъм. Нейната премиера бе във вторник на дискусия с водещи специалисти в областта.

Освен че представя естествените лечебни ресурси на страната ни, тя дава отговори за специфичните лечебни фактори на всеки от районите. В нея ще откриете например за лечението на кои заболявания помагат фитонцидите, лечебната кал и минералната вода, както и кой курорт за кои заболявания е най-подходящ.

Най-ценното за читателите в книгата е, че в нея са съветите на изключителни лекари, всепризнати авторитети в своята област.

“Това издание се превръща във важен принос за развитието на здравния туризъм у нас. Книгата обединява експертиза от различни области и представя климатичните ресурси на страната, добри практики, насоки за развитие на устойчив и целогодишен туристически продукт”, каза министър Ирена Георгиева.

Тази книга е един учебник за управници, които искат да стъпят на тази основа, коментира доц. д-р Сийка Кацарова. И подчерта, че по създаването ѝ са работили утвърдени имена, давайки своето знание, трупано с години. Няма как без наука и като самозванци да кажем “България е прекрасна страна, елате тук”, добави Кацарова. Кметът на Кюстендил Огнян Атанасов даде конкретни предложения как да бъде продължена книгата - чрез дигитализация на информацията за всички балнео- и спа курорти. СНИМКИ: ГЕОРГИ ПАЛЕЙКОВ, ГЕОРГИ КЮРПАНОВ

За мен е огромно удоволствие днес да срещна тук хората, които са ме учили, и съм изключително щастлива, че това издание ще достигне и до нашите студенти, за да предаваме знанието, каза и доц. Светла Шопова, катедра “Рехабилитационна и морска медицина” в университета “Проф. д-р Ас. Златаров” - Бургас.

Д-р Снежина Лазарова, педиатър и детски пулмолог, изтъкна, че е изключително важно да има такъв пътеводител, за да се насочват на подходящи места и децата, които често боледуват, особено в големите градове с мръсен въздух.