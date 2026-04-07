Иззеха от склад в село Белчин списъци с имена, пари, флаер и предизборна бюлетина

Полиция Снимка: СНИМКА: 24 часа

От складова база в самоковското село Белчин са иззети списъци с имена, сума в размер на 6760 евро, флаер и предизборна бюлетина. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР – София, след като техни служители и полицаи от Районно управление – Самоков са извършили претърсване на складовата база. 

Действията на полицията са били за пресичане на подготвяни престъпления против политическите права на гражданите. Акцията се е състояла вчера, съобщава БТА. 

Образувано е бързо производство по Наказателния кодекс за престъпления против политическите права на гражданите. 

В началото на месеца служебният министър председател Андрей Гюров съобщи, че са иззети над половин милион евро при акции на полицията във връзка с предстоящите избори. 

 

