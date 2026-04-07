ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

В Иран правят живи вериги за защита на електроцент...

Времето София 15° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22625139 www.24chasa.bg

Спипаха моторист да кара без книжка за пореден път в Пловдив, отнесе глоба

24 часа Пловдив онлайн

2592
Моторист СНИМКА: Pixabay

Не била минала една година от предишното му провинение

Глоба от 255,65 евро отнесе моторист, хванат за пореден път да шофира без книжка в Пловдив. 

На 18 март служители на реда спрели превозното средство на бул. "Източен" и установили, че водачът му няма свидетелство за управление. В хода на проверката обаче станало ясно, че това не му е за първи път. Мъжът е бил санкциониран за същото нарушение с наказателно постановление, влязло в сила на 14 юни м.г. Тъй като не е минала една година от предишното провинение, нарушението на моториста е престъпление. 

Изправен пред Районния съд в града, мъжът е преценил, че няма да спори и ще се възползва от правото си да признае и да сключи споразумение. Решението на магистратите, с което то е одобрено, е окончателно и не подлежи на обжалване и протест. 

Моторист СНИМКА: Pixabay

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

Водещи новини

