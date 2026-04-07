Спипаха моторист да кара без книжка за пореден път в Пловдив, отнесе глоба

Не била минала една година от предишното му провинение

Глоба от 255,65 евро отнесе моторист, хванат за пореден път да шофира без книжка в Пловдив.

На 18 март служители на реда спрели превозното средство на бул. "Източен" и установили, че водачът му няма свидетелство за управление. В хода на проверката обаче станало ясно, че това не му е за първи път. Мъжът е бил санкциониран за същото нарушение с наказателно постановление, влязло в сила на 14 юни м.г. Тъй като не е минала една година от предишното провинение, нарушението на моториста е престъпление.

Изправен пред Районния съд в града, мъжът е преценил, че няма да спори и ще се възползва от правото си да признае и да сключи споразумение. Решението на магистратите, с което то е одобрено, е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.