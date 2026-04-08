Президентът Илиана Йотова събира днес институциите, отговорни за честни избори

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Президентът Илияна Йотова ще проведе среща от 12:00 ч. с представители на институциите, отговорни за гарантирането на честността на предсрочните парламентарни избори на 19 април, съобщиха от прессекретариата на президентската институция.

В срещата ще участват членове на Централната избирателна комисия (ЦИК), както и служебният министър на електронното управление Георги Шарков, служебният министър на външните работи Надежда Нейнски, служебният заместник-министър на вътрешните работи Иван Анчев, изпълнителният директор на „Информационно обслужване" Ивайло Филипов.