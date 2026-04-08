Найден Тодоров ще дирижира Великденски концерт във Филхармонията в Скопие

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Великденски концерт ще дирижира днес във Филхармонията в Скопие Найден Тодоров, който е служебен министър на културата в българското правителство.

Солисти на концерта ще бъдат сопранът Катерина Стояновска, тенорът Исмет Вейсели и Иван Наумовски, баритон/бас, заедно с хор „ПроАрс". В програмата са включени „Прелюдии" и Симфонична поема № 3, S.97, на Ференц Лист и хоровата симфония „Камбаните" на Сергей Рахманинов.

През март 2023 г. Найден Тодоров дирижира във Филхармонията на Северна Македония концерт "Нова класика" с филмова музика, а през февруари 2025 г. обяви мащабни инициативи за музикално сътрудничество между България, Гърция и Северна Македония, пише БТА.