ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Слънчевата Страстна седмица завършва със студ и дъ...

Времето София 11° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22625868 www.24chasa.bg

Найден Тодоров ще дирижира Великденски концерт във Филхармонията в Скопие

2724
Найден Тодоров в две роли за 45-ата годишнина на НДК – диригент и министър на културата Снимка: Георги Кюрпанов

Великденски концерт ще дирижира днес във Филхармонията в Скопие Найден Тодоров, който е служебен министър на културата в българското правителство.

Солисти на концерта ще бъдат сопранът Катерина Стояновска, тенорът Исмет Вейсели и Иван Наумовски, баритон/бас, заедно с хор „ПроАрс". В програмата са включени „Прелюдии" и Симфонична поема № 3, S.97, на Ференц Лист и хоровата симфония „Камбаните" на Сергей Рахманинов.

През март 2023 г. Найден Тодоров дирижира във Филхармонията на Северна Македония концерт "Нова класика" с филмова музика, а през февруари 2025 г. обяви мащабни инициативи за музикално сътрудничество между България, Гърция и Северна Македония, пише БТА.

Найден Тодоров в две роли за 45-ата годишнина на НДК – диригент и министър на културата Снимка: Георги Кюрпанов

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

Водещи новини

