Къща в пловдивско село изгоря, намериха труп на 88-годишен в нея

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Тялото било открито на другия ден от пожарникари

88-годишен мъж е починал от изгаряния при голям пожар в дома му в село Болярино, съобщиха от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".

Сигналът за инцидента е получен на 6 април в 23,08 часа. Веднага на място са пристигнали 4 пожарни автомобила.

По време на оперативни действия от страна на екипите на другия ден, 7 април е открито тялото на 88-годишен мъж.

При пожара е унищожена къщата с площ около 82 кв.м.

Причината за възникване на пожара е в процес на установяване.