Един загинал и един пострадал при пожари за денонощие

Пожар Снимка: Pixabay

Един човек е загинал и един е пострадал при пожари през изминалото денонощие, съобщиха на сайта си от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН). В страната са потушени 69 пожара.

При пожар в къща в село Болярино е открито тялото на 88–годишен мъж. Унищожена е и къщата, а причината за възникване на пожара е в процес на установяване.

Пострадала е и жена на 80 години при пожар в апартамент във Варна. Причината за инцидента е неизправност в ел. инсталацията на климатично тяло.

Пожарните екипи са реагирали общо на 120 сигнала за произшествия в страната.

С материални щети са възникнали 18 пожара, от които седем в жилищни сгради. Без нанесени материални щети са 51 пожара.

Извършени са 42 спасителни дейности и помощни операции. От тях две са били при катастрофи, а 38 при оказване на техническа помощ, пише БТА.

