Две жертви на пътя за последните 24 часа, 17 ранени

При катастрофи в страната през изминалото денонощие са загинали двама души и са ранени 17, съобщиха от МВР на сайта си. Произшествията за изминалите 24 часа са 14.

В София са регистрирани 37 леки произшествия, в които няма ранени и загинали.

От началото на месеца са станали 97 произшествия със 113 ранени и петима загинали. От началото на годината катастрофите са 1333, загинали са 94, а ранените – 1654. При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2025 г. (89) се отчитат с петима повече загинали участници в движението по пътищата, пише БТА.