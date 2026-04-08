Пловдивчанин, осъден на 10 г., понеже горил, бил и дрогирал жена си, пробва да излезе

От ревност отвлякъл Василена, издевателствал над нея и я карал да му признае, че му изневерявала

Денис Русиков поискал от Окръжния съд да измени мярката му за неотклонение, но съдия Иван Бонев го поряза

Пловдивчанинът Денис Русиков, който получи 10-годишна ефективна присъда за сериозен тормоз над приятелката си Василена, направи опит да излезе на свобода. Мъжът, чието наказание все още не е окончателно, тъй като подлежи на обжалване и протест, е поискал от Окръжния съд в Града на тепетата да измени мярката му за неотклонение и да му позволи да изчака края на процеса на свобода. Вчера сутринта той отново се изправи пред съдия Иван Бонев, който обаче не удовлетворил желанието му и го оставил зад решетките, потвърдиха за "24 часа" от съда.

Русиков получи наказанието си, което трябва да бъде изтърпяно при първоначален строг режим, на 21 октомври м.г., след като беше признат за виновен по всичките му 9 повдигнати обвинения. Издевателствата извършил в Лайпциг, където с Василена живеели. На 12 август 2023-а той я отвлякъл, със сила я принудил да признае, че му е изневерявала, дрогирал я и я накарал да въвежда пароли в онлайн платформа, за да провери дали не е имала връзки с други мъже. Нанесъл на жената тежък побой, горил я с цигара, дупчил я с отвертка, заканил се да я убие и накрая задигнал бижутата ѝ. Причината зад всички действия била една - ревност. В хода на разследването било установено, че по-рано същата година мъжът нееднократно причинявал телесни повреди на Василена, а през 2022-а и на друга жена.

24-годишната му жена успяла да избяга и да се прибере у нас, където я приели в болница. Денис Русиков също се върнал, за да я търси, но бил арестуван. Двамата вече са разделени. За да не се разгласяват подробности от интимния живот на семейството, делото се гледаше при закрити врати.