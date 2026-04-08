Сключват първите договори за смяна на старите печки по мега проект за чист въздух в Търново

Община Велико Търново започна подписването на договори с кандидатите за нови екологични отоплителни уреди, които са класирани в първия етап на големия проект за смяна на старите цапащи печки на дърва и въглища.

Една от най-значимите инвестиции, която достига директно до гражданите на старата столица и населените места от общината, се реализира по Програма „Околна среда" 2021-2027, припомнят от местната администрация

В одобрените домакинства безплатно ще бъдат доставени и монтирани съвременни, високоефективни и щадящи околната среда климатици, термопомпи, камини с водна риза на пелети и др.

Класирането на кандидатите е публикувано на сайта на общината: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/proekti/za-po-chist-vazduh-v-obshtina-veliko-tarnovo.

Община Велико Търново апелира към гражданите, одобрени и поканени за подписване на договори да спазват организацията и определения график с часове.

Паралелно с това се извършват техническите обходи на домовете на класираните вече домакинства - за оглед на съществуващите стари инсталации и за набелязване на най-подходящото ново отопление.

Изпълнението на проекта „За по чист въздух в община Велико Търново" продължава с втория етап. Набирането на кандидати е в ход - всеки, който има жилище на територията на Велико Търново или някое от малките населени места, може да подаде заявление за замяна на старата си печка с ново отопление. Документи се приемат в изнесения офис на улица „Поп Харитон" №2 (до супермаркет „Царевец"), както и по електронен път - с електронен подпис и изпратени - на email [email protected].

Общо 2351 домакинства във Велико Търново и общината могат да сменят безплатно старите си печки. Над 1400 са вече подадените заявления.

Най-бързият и лесен начин за актуални новини относно проекта е чрез неговата Facebook страница - https://www.facebook.com/profile.php?id=61574501214097.