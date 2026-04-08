Образован наивник изгоря с 700 лв. подкуп за учителско място във Велико Търново

31-годишен мъж от Велико Търново е обвинен в измама, след като ужилил със 700 лв. мераклия да си осигури учителско място във Велико Търново.

В хода на разследването са събрани достатъчно данни, че през септември миналата година с цел да набави за себе си имотна облага той е заблудил мъж от Лясковец, че ще му помогне да започне работа като учител в училище в областния град. Поискал сумата от 700 лв.

Оказало се, че мъжът взел парите, но работа така и не осигурил. Във вторник той е привлечен в качеството на обвиняем, съобщиха от полицията.