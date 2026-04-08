"В Обзор имаше референдум, народът поиска да се отдели от Несебър и какво чакаме - 4 г. за указ", възмути се лидерът на ГЕРБ. Той се закани да се свърже с президента Илияна Йотова, за да попита не е ли време за указ

Като се прибера, ще се опитам да се свържа с Илияна Йотова да питам няма ли да дойде ред за подпис на тоя референдум. Този ангажимент пое лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред кмета на Обзор Христо Янев.

Преди няколко години населеното място проведе референдум, с който поиска да стане самостоятелна община, като се отдели от Несебър. Това все още не се е случило, защото няма президентски указ за отделянето.

"Типичният пример за референдум. Понеже много обичат прогресивните, възрожденци, величаещи се и все такива променящи се, с гръмки имена... В Обзор имаше референдум, народът поиска да се отдели от Несебър и какво чакаме - 4 г. за указ. Иначе говорим за референдуми, за евро, за еди-какво си. Тук е проведен, произнесъл се е народът и години наред не се издава указ.

Много е важно как дяволът чете евангелието, от коя страна го обръща", коментира Борисов.

Народът се е произнесъл, после няма указ. Може Илияна Йотова да ви чуе и да издаде, дай да видим, коментира той пред кмета на Обзор.

Янев пък посочи, че община Сърница е чакала 10 години, Сопот е чакала 4-5.

"А ти само 4 години. Ако и ние бяхме направили референдум за еврото и чакаме 10-20 г. да се произнесе (президентът, б.р.), щеше да мине влакът", подчерта Борисов.

А на коментар, че може да се чака президент от ГЕРБ за подписа, Борисов отбеляза, че "сега ще им стане неудобно и ще подпишат".

Лидерът на ГЕРБ се срещна и с местни жители. Той бе заедно с кмета на Бургас Димитър Николов и бившия енергиен министър Жечо Станков, който е водач на бургаската листа на ГЕРБ. С тях бе и Любен Дилов, който също е от познатите имена в листите на партията

"Магистрала "Черно море" е задвижена, след разговорите ми с президента Ердоган, той прати няколко министри, бяха в централата, надявам се, че сега на макс продължават да работят. От Малко Търново -Бургас - Варна, тоя вертикален коридор е изключително важен. Тя ще е платена магистрала, тол системата ще я изплаща", обясни лидерът на ГЕРБ. И обясни, че панорамният път ще си остане панорамен, а транзита ще мине по магистралата.

Борисов изтъкна и промените във втория стълб на пенсионните фондове, в които има "огромно количество пари и ниска доходност". "Сега в такива обекти, които гарантират подобна магистрала или тунела на Петрохан, там са гарантирани проходите, те могат да сложат дълги пари за 10-15 г и ако иначе доходността е 1-2 % да стане десет и тя да се пренесе в пенсиите", обясни лидерът на ГЕРБ.

И се пошегува, че вместо магистрала "Черно море" може да се направи метро Варна-Бургас, със спирка Обзор, Бяла, Несебър... Лъжат безобразно, коментира той обещанията на ПП за метро в Пловдив.

Борисов разказа за някои от идеите на ГЕРБ като това при електромобилите да има амортизационни отчисления по 50% за първата и втората година.

"Тия, дето се занимават с иновации и развойна дейност - 20% по-малко данъци. Приехме ги тия закони", напомни лидерът на ГЕРБ.

Конкретно за региона пое ангажимент за завършване на втория етап на пристанището в Бяла. Пошегува се, че в Обзор може да направят не рибарско, а яхтено пристанище.

След това се върна на темата за референдума, с който местните поискаха Обзор да стане отделна община и да се откъсне от Несебър. "Г-жа Йотова като чуе за тази несправедливост - 4 г., проведен референдум, хората са спечелили. Просото трябва някоя секретарка да й бутне листчето с указа да сложи подписче. Дано намери време, знаем колко е ангажирана, но дано секретарката ни чуе и отиде да подбутне малко. И съдът го потвърди (референдумът - б.р.). От огромните ангажименти на г-жа Йотова да остане половин минута, едно подписче. Да дойде тука, ще и направим рибена чорба", продължи Борисов.

Лидерът на ГЕРБ изрази недоволство от подхода а някои партии да докладват вътрешни за България неща в Европа и други страни. "В момента се млатят либерали с прогресивните, в какво ли не се обвиняват. Аз си ги знам нашите от сглобката, за Радев явно това е изненада - да натопиш България в Брюксел и Вашингтон е основата на тази либерална общност. Толкова пъти сме го изживявали, но позицията на ГЕРБ в ЕНП, Европа и навсякъде е такава - всички ни познават добре и не могат да им минат приказките. Но виждате негатива за България. Да се говори как в България са нечестни изборите, хибридни атаки, румънски модели, всичко, което се върти за партията на Радев, не може да зарадва нас, негативът е за България", каза Борисов и обясни - така всеки, който загуби изборите ще се оправдава, че не са били честни.

"Да не кажете, че съм на страната на Радев, ама ги мразя тия работи - да пращаш писма в чужбина, това го четат навсякъде. Това е с последствия за държавата", обясни Борисов. Отбеляза обаче, че и да имаш 90 млн. харесвания в 6-милионна държава прави така, че човек не знае на какво да вярва. Като гледам колко нервно пише Радев във фейсбук, значи са го засегнали много и е вярно, че такива писма са изнесени извън границите на България. И е прав - това си е наша работа", обобщи той.

По-рано тази сутрин лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов и кандидатите за депутати Мирослав Боршош и Владислав Горанов бяха на пристанището в Бяла.

Едно си хване рибата - виж колко отиват да му я вземат. И в живота е така, каза Борисов, коментирайки "битка" на птици за морския им улов. Бойко Борисов, Мирослав Боршош и Владислав Горанов посетиха рибарското пристанище в Бяла.

Кметът на Бяла инж. Пеньо Ненов се похвали с подобренията на рибарското пристанище и обясни за проектите, които чакат финансиране. Тук, където сте стъпили, благодарение на вас сме го построили 2021 г., каза той, показвайки на Борисов част от свършеното. Модерна сграда за морска администрация, озеленяване, за всичко сме се погрижили, даде отчет Ненов.

Това подпира и свлачищата, тия брегове падаха непрекъснато, доволен бе Борисов.

Владислав Горанов обаче отбеляза, че на пристанището няма бензиностанция. Оказа се, че когато приключат с модернизирането, ще има и такива. А кметът на Бяла обясни, че ако "не се бяха случили нещата през 2021 г. и бяхме продължили, всичко щеше да е готово".

Борисов попита и за свой стар приятел сред местните рибари - Митко, който обаче е починал. "Аз идвах при него на риба. В 5 часа, бях главен секретар още, никой не знаеше", върна се в спомените Борисов.

