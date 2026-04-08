Шефът на отдел "Борба с наркотрафика": Смъртността у нас от фентанил е висока

"Тенденцията за употреба на на наркотични вещества в България не е много по-различна от тази в Европа", коментира в "Тази сутрин" по bTV Стефан Бакалов, началник на отдел "Борба с наркотрафика" към Агенция "Митници".

Той обясни, че на първо място по употреба у нас са марихуаната и други канабиноиди, втори са амфетамин и кокаин, а тенденцията през последните години е полусинтетични канабиноиди и синтетични опиоиди.

Във връзка с предупреждението на прокуратурата за бум на фентанила и GHB (наркотик на изнасилвача) и "зомби ефекта", Бакалов посочи: "Когато говорим за зомби ефект, тук става дума за ксилазин - през последните 2 години той замества фентанила в САЩ".

И допълни: "В САЩ употребата на фентанил и високата смъртност беше преди 2-3 години. При нас е различно - смъртността при нас не беше такава и се надявам, че никога няма да бъде. И все пак смъртността от фентанил в България също е висока".

"Винаги съм твърдял, че дори да има и един починал от свръхдоза, значи не сме си свършили работата", каза още Бакалов. Той уточни, че през последните 20 години "сме същите като брой служители", но работата им за откриването на наркотици продължава все така усилено.