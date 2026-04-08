Оставиха в ареста мъж, обвинен, че наръгал до смърт друг в гараж в с. Кокаляне

Софийска градска прокуратура привлече като обвиняем Й. Г. за това, че на 03.04.2026 г. в с. Кокаляне, в гараж, обособен за живеене, умишлено умъртвил В. Г., като го наръгал в областта на гърдите, слабините и левия крак.

С определение от 06.04.2026 г. Софийски градски съд взе мярка за неотклонение задържане под стража спрямо обвиняемия, пишат от прокуратурата.

Съдът сподели доводите на прокурора, че са налице достатъчно доказателства, които водят до извод за обосновано предположение за авторството на престъплението, за което е привлечен обвиняемият. СГС прие, че е налице и реална опасност от извършване на престъпление от Й. Г., поради което определи като подходяща най-тежката мярка за неотклонение спрямо него.

Определението на СГС не е окончателно и подлежи на обжалване пред Софийски апелативен съд.

Разследването по случая продължава от СДВР под ръководството и надзора на СГП.