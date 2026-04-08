"Молец", Стенли и Керана идват в Павликени за Празника на яйцето

Община Павликени стяга тринадесетото издание на утвърдения и обичан „Празник на яйцето", който ще се проведе на 1 и 2 май в парк „Кирил Ракаров".

Събитието се организира с подкрепата на основния спонсор - нидерландско предприятие за яйца и фуражи, ситуирано в града, и за поредна година ще превърне Павликени в притегателен център за култура, кулинарни изкушения и забавления за всички възрасти.

Стенли и "Молец" са основните артисти в музикалната програма, съответно в първата и втората вечер на празника. На 1 май подгряващи ще бъдат местните музиканти от рок групата City Dogs.

Керана, която взриви с концерта си през миналата година, сега се завръща като водеща на основния фестивален ден – 2 май. В него публиката ще има възможност да се наслади и на изпълненията на група „Молец", алтернативната формация trinkets, както и на млади местни музиканти от група „Градски комшии".

Кулинарният акцент на 2 май ще бъде допълнен от участието на шеф Станислав Иванов. Победителят в петия сезон на Hell's Kitchen по "Нова телевизия" ще представи вдъхновяващи демонстрации и идеи, свързани с яйцето като символ на живот, традиция и творчество.

Посетителите ще могат да се включат в разнообразни дегустации и да се докоснат до автентични вкусове от побратимените на Павликени градове – Болдещ Скаени (Румъния) и Леова (Молдова).

Запазва се и атрактивният Кът на местните традиции, в който всяко населено място от община Павликени показва автентични гозби от своя край.

Празничната атмосфера ще бъде допълнена от детски кът с анимации, занаятчийски базар, както и богата съпътстваща програма с игри, томбола и кулинарни изкушения. Събитието е насочено към цялото семейство и съчетава традиция и съвременност в едно пъстро и споделено преживяване.

„Празникът на яйцето" се утвърди като емблематично събитие за Павликени, което всяка година привлича хиляди посетители от страната и чужбина. Тринадесетото му издание ще надгради постигнатото до момента и ще предложи още по-богата и разнообразна програма, достойна за интереса и очакванията на публиката.

Входът за всички прояви е свободен.