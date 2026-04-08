Николай Попов: Жертвите ли ще осъдят вместо престъпниците?

1896
Николай Попов и Сияна

Една година след трагичната смърт на Сияна започва дело срещу баща й

Една година след трагичната смърт на 12-годишната Сияна на пътя край село Телиш, Плевенска област, бащата на Сияна - Николай Попов, ще бъде изправен на подсъдимата скамейка на Плевенския окръжен съд днес в 13,30 часа.

Делото срещу него е заведено от бивши ръководители на АПИ-Плевен. АПИ е институцията, която носи пряка отговорност за състоянието на пътя, където бе отнет животът на малката Сияна. Безспорно бе доказано, че пътят е бил с изхабен асфалт, с трудно изброими дупки, кръпки, коловози и не е отговарял дори на минималните изисквания за сцепление. Водачът, убил Сияна, пък се е движил с бясна скорост, несъобразявайки се с поройния дъжд и състоянието на пътя.

Николай Попов е обвинен за това, че си е позволил да постави публично въпроса за ужасното състояние на пътищата, за отговорността на АПИ, за липсата на контрол. Той е обвинен най-вече за това, че е посочил корупцията в държавното управление и в частност в АПИ като основна причина.

"Днес не виновниците за смъртта на Сияна, Филип и другите загинали деца и младежи, а жертвите на престъпните им деяния са дадени на съд. Разменените места в съда на жертви и престъпници е най-безспорният паметник на прогнилата политическа система на държавата ни", посочва Николай Попов.

Той призовава всички да изразят солидарност с него във високо хуманната, но неравна битка за спиране на войната по пътищата, за справедлива и некорумпирана България, от 12,30 часа пред Районен съд - Плевен.

