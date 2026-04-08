Дрога и фалшива евробанкнота засякоха при акция "Купен вот" в Павликени

Наркотични вещества и фалшива евробанкнота иззеха служители на РУ-Павликени при провеждаща се днес специализирана полицейска операция за противодействие на конвенционалната престъпност и изборните права на гражданите, съобщиха от ОДМВР - Велико Търново.

До момента са разкрити две кражби. Иззети са наркотични вещества при проверка на два имота в Бяла черква. Образувани са бързи производства. В бензиностанция в Павликени е прокарана в обръщение неистинска банкнота от 10 евро. Извършителят е установен.

Проверени са 5 адреса, 4 пункта за изкупуване на отпадъци от черни и цветни метали, 1 заложна къща и 3 търговски обекта. Съставени са 3 предупредителни протокола. Проверени са 46 граждани, 28 автомобила, съставени са 16 глоби по фиш.