Иззеха 560 кг храни без документи в Свиленград

Храни без документи, транспортирани в нарушение на изискванията за безопасност на храните, са иззети от лек автомобил с българска регистрация в Свиленград, съобщават от Българската агенция по безопасност на храните.
Сигналът е подаден от РУ на МВР.
В хода на проверката инспектори от Областна дирекция по безопасност на храните-Хасково, са намерили около 550 кг замразено пилешко филе, 150 яйца и 9 кг кашкавал без идентификационна маркировка, документи за произход и етикети на български език.
На шофьора ще бъде съставен акт, а храната е насочена за унищожаване.