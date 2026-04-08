Иззеха 560 кг храни без документи в Свиленград

2692
Намерени са около 550 кг замразено пилешко филе, 150 яйца и 9 кг кашкавал без идентификационна маркировка, документи за произход и етикети на български език Снимка: БАБХ

Храни без документи, транспортирани в нарушение на изискванията за безопасност на храните, са иззети от лек автомобил с българска регистрация в Свиленград, съобщават от Българската агенция по безопасност на храните.

Сигналът е подаден от РУ на МВР.

В хода на проверката инспектори от Областна дирекция по безопасност на храните-Хасково, са намерили около 550 кг замразено пилешко филе, 150 яйца и 9 кг кашкавал без идентификационна маркировка, документи за произход и етикети на български език.

На шофьора ще бъде съставен акт, а храната е насочена за унищожаване.

