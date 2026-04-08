Андрей Гюров: Гласове се купуват за два хляба и три салама. Това е унизително!

Днес искам да започна с едно число - 223. Това са задържаните за престъпления с изборите. Ако се чудите дали са малко или много - толкова са депутатите в парламента.

Това каза преди заседанието на Министерския съвет служебният премиер Андрей Гюров. Той припомни, че е бил в Якоруда задно със земеделския министър и главния секретар. Най-страшното и притеснително, което видях, беше мълчанието - хората се притесняват да говорят, защото си мислят, че всичко е свързано: изборите, дървата за огрев, социалните помощи, топлият обяд, заяви Гюров.

Той беше категоричен, че когато човек вярва, че всичко това е свързано, той не е свободен. В тази връзка премиерът акцентира върху ролята на Министерството на вътрешните работи. Полицията трябва да бъде при хората, тя е не само гаранция за сигурност, но и гаранция за свобода, посочи Гюров. Той се обърна към министър Емил Дечев – трябва да ви виждат на терен и да знаят, че вие сте там като защита за тях и за техните права.

Премиерът бе категоричен, че правителството ще направи всичко възможно хората да не се страхуват, че ще изгубят топлия обяд, ако не гласуват за определена партия.

Главният секретар разказа как понякога гласовете се купуват с тефтерите за вересии срещу 8 евро - два хляба и три салама.

Това е унизително. Гласовете се купуват и с фалшиви пари, каза още Гюров. Най-важният въпрос пък е кой стои зад тези 223 купувачи на гласове.

Ние няма да слезем на партийния терен. Нашата задача е друга - да се борим с брокерите на вот, декларира той.

Правителството е легитимно, защото е легитимна борбата за правото на българските граждани да упражняват правото си на глас свободно. Ние няма да се откажем от тази борба, независимо колко ни удрят в гръб. И, да, имаме нужда от съюзници - всеки, който гласува, който не продава гласа си, който вдъхновява другите да не са безразлични, е наш съюзник. Нашата мисия е да покажем на хората, че държавата не е над тях, а до тях, заяви Андрей Гюров.