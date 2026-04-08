Хванаха 36-годишна да продава менте спортни стоки в Добрич

Хванаха 36-годишна да продава спортни стоки на световни марки без разрешение, съобщават от Областната дирекция на МВР – Добрич.

На 7 април служители на сектор „Противодействие на икономическата престъпност" извършват проверка на частен имот в село Ловчанци. Установени са 243 броя спортни стоки с лого на световноизвестни марки. 36-годишна жена използва стоките в търговската си дейност без разрешението на притежателя на изключителното право, констатират полицаите.

Материалите по случая са докладвани в прокуратурата. По случая е образувано досъдебно производство.

Пак на на 7 април, около 21:45 часа е получено съобщение за извършена кражба на мобилен телефон от апартамент по ул. „Калиакра" в град Добрич. След проведени полицейски действия за срок до 24 часа са задържани мъж на 21 години и 41-годишна жена. Откраднатият телефон е открит и върнат на тъжителя. Работата по случая продължава.