Осъждан в Гърция и тук за наркотици пак е в ареста в Дупница

Дупничанин, който е осъждан вече за наркотици тук и в Гърция, отново е в ареста.

Районен съд Дупница взе мярка за неотклонение ,,Задържане под стража" по отношение на обвиняем за държане на канабис и амфетамин. Д. П. на 03.04.2026 г., в етаж от къща в гр. Дупница, е държал сух канабис с общо тегло 18, 05 грама и амфетамин – 40, 14 грама.

От събраните в хода на досъдебното производство гласни и писмени доказателства съдът счита, че може да се направи обосновано предположение за съпричастност на обвиняемия към извършване на деянието, с оглед обстоятелството и начина, по който са установени наркотичните вещества, мястото, където са установени и действията на лицето във връзка с държането на въпросните наркотични вещества. Видно от справката за съдимост, той е осъждан многократно именно за престъпления за наркотични вещества, като има и данни за наложени наказания в Република Гърция за такова престъпление, което обосновава извода, че обвиняемият има вероятност да извърши и друго престъпление, доколкото явно наложените наказания не са постигнали възпитателните цели.

Множеството осъждания обосновават и вероятността същият да се укрие, поради което съдът взе мярка за неотклонение „Задържане под стража", се казва в мотивите на съдия Ели Скоклева.

Определението на РС – Дупница подлежи обжалване и/или протестиране пред Окръжен съд - Кюстендил.