Авариен ремонт затваря част от ключов булевард в пловдивския квартал "Кючук Париж"

Във връзка с извършване на авариен ВиК ремонт се въвежда временна организация на движението по бул. "Никола Вапцаров" в Пловдив. До отстраняване на аварията ще бъде затворено северното платно на булеварда в участъка западно от кръстовището с ул. "Македония", съобщиха от общината.

Движението на пътните превозни средства, включително и на автобусите от градския транспорт, ще бъде пренасочено по обходни маршрути.

От общинското предприятие "Организация и контрол на транспорта" призовават водачите да шофират с повишено внимание и да спазват временната сигнализация.

Маршрутите на автобуси линии №17, 24, 27, 36 и 116, се променят както следва:

Линия № 17

Посока : ЖК "Тракия"- А13- кв. Прослав

Бул. "Никола Вапцаров", спирка №67 – срещу 2-ра Градска болница, наляво по ул. "Пере Тошев", спирка №278 – болница "Св. Пантелеймон", десен завой по бул. "Александър Стамболийски", десен завой по ул. "Димитър Талев", спирка №38 – училище "Стефан Караджа", спирка №39 – Пощата, ляв завой по бул. "Никола Вапцаров", спирка №199 – баня "Русалка" и по утвърдения маршрут.

В обратна посока маршрутът не се променя

Линия № 24

Посока : Завод "Устрем" – кв. Прослав

Бул. "Никола Вапцаров", спирка №194 – бул. "Никола Вапцаров", десен завой по бул. "Македония", спирка №40 – кметство Район Южен, спирка №41 – Македония 55, ляв завой по ул. "Бяло море" направо по ул. "Димитър Талев", спирка №17 – след Пощата, десен завой по – бул, "Никола Вапцаров", спирка №199 – баня "Русалка" и по маршрута от Общинската транспортна схема.

В обратна посока маршрутът не се променя

Линия № 27

Посока : Завод "Родина"- кв. Коматево

Бул. "Македония" спирка №15 – магазин "Билла" , десен завой по ул. "Бяло море", ляв завой по ул. "Димитър Талев", спирка №17 – след Пощата, десен завой по – бул, "Никола Вапцаров", спирка №199 – баня "Русалка" и по маршрута от Общинската транспортна схема..

В обратна посока маршрутът не се променя

Линия № 36

Посока : кв Изгрев -Южен

Бул. "Никола Вапцаров", спирка №194 – бул "Никола Вапцаров", десен завой по бул. "Македония" спирка №40 – кметство Район Южен, спирка №41 – Македония 55, ляв завой по ул. "Бяло море" направо по ул. "Димитър Талев", спирка №17 – след Пощата, десен завой по – бул, "Никола Вапцаров", спирка №199 – баня "Русалка" и по маршрута от Общинската транспортна схема.

В обратна посока маршрутът не се променя

Линия № 116

Посока : Митница - кв "Изгрев"

Бул. "Никола Вапцаров", спирка №194 – бул "Никола Вапцаров", десен завой по бул. "Македония" спирка №40 – кметство Район Южен, спирка №41 – Македония 55, ляв завой по ул. "Бяло море" направо по ул. "Димитър Талев", спирка №17 – след Пощата, десен завой по бул, "Никола Вапцаров", спирка №199 – баня "Русалка" и по маршрута от Общинската транспортна схема.

В обратна посока маршрутът не се променя