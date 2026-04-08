Полицията в Смолян разследва шофьор, посегнал на 10-годишно дете-футболист на „Пирин“.

Полицията в Смолян разследва инцидент с 10-годишно дете от Благоевград. Посегателството е извършено от 46-годишен мъж от Кърджали, който е задържан за 24 часа да бъде разпитан. Разправията е станала по време на международния детски футболен турнир „Perelik Cup" в хотел, където са настанени децата.

Според сигнала, подаден от 39-годишния баща на детето, малкият футболист е пострадал от посегателство от страна на шофьора на „Арда"- Кърджали. По неофициална информация малкият футболист на „орлетата" тичал из коридора и вдигал шум, което подразнило кърджалийския шофьор.

"Пирин"- Благоевград е взел решение да преустанови участието си в турнира.

„Подобни прояви са абсолютно недопустими. Детският футбол следва да бъде среда на уважение, възпитание, сигурност и достойнство, а не място, в което деца са поставяни в риск. ПФК Пирин Благоевград категорично осъжда случилото се и заявява с цялата си отговорност, че ще предприеме всички необходими правни действия, за да защити своите деца, тяхната сигурност, чест и достойнство", написа благоевградският клуб.

По случая се извършва проверка с цел изясняване на всички факти и обстоятелства. Към момента се разследва лека телесна повреда. Образувана е проверка за престъпление по чл. 131, ал. 1, т. 4 от Наказателния кодекс, която ще бъде изпратена на компетентната прокуратура, съобщиха от ОД на МВР- Смолян.

„Общината не е организатор на турнира, плаща се наем, организира се от футболната школа, но въпреки това наблюдението ни е, че организацията е много добра. За инциндета разбрахме тази стутрин. Родителите са афектирани, но няма отношение случилото се към самия турнир и най-малко има връзка с общината", коментираха от местната администрация.