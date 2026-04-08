Зам.-министър Радуловска към Прокурорската колегия: Имате ли намерение да изберете нов и. ф. главен прокурор

"Имате ли намерение да насрочите избор на нов изпълняващ функциите главен прокурор след решението на Конституционния съд или да ви сезираме отново". Този въпрос към Прокурорската колегия отправи зам.-министърът на правосъдието Таня Радуловска по време на заседание на кадровия орган.

Както е известно членовете на Прокурорската колегия застъпват виждането, че текста за мандата от 6 месеца по върховете на Темида не се отнася до Сарафов, тъй като бил във заварено положение.

Вчера КС обяви, че 6 месеца не противоречат на Конституцията, а мандатът на временно изпълняващ функциите, без значение кой е той, не бива да е безкраен.