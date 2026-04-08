700 екипа на Пътна полиция, сред тях и цивилни, дебнат за нарушители по празниците

Около 700 екипа на Пътна полиция ще подпомагат движението и ще дебнат за нарушители в почивните дни за Великден. Това съобщи Лъчезар Близнаков.

Той посочи, че акцентът остава осигуряване на обществения ред и припомни мерките, набелязани от АПИ. Добави, че за почивните дни ремонтите са спрени.

Акцент по време на акцията на МВР ще е носенето на колан и използването на обезопасителни столчета за деца. Ще има и проверки за каращи пияни и дрогирани, каза Близнаков и посочи, че от началото на годината това са 3600 случая.

Поясни, че екипите на Пътна полиция ще ще се опитват да осигуряват движението на изходите на големите градове утре и в петък, а след това ще следят за контрола на движението в населените места, където ще има празнуващи.

Той призова пътуващите да спазват правилата. Обект на проверките ще са агресивните водачи, включително и с цивилни полицаи.:

Около жп гари, автогари, храмове, църкви и манастири се очаква засилено полицейско присъствие, обясниха от Охранителна полиция. И посочиха, че са провели редица срещи с цел да няма инциденти. От пожарната пък обърнаха внимание на хората да внимават при боравенето с огън.