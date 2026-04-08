Правителството определи кои ще са енергийно бедни и кои уязвими клиенти

Правителството прие наредбата за енергийна бедност. Тя ще определи статута на енергийнобедните, които имат нужда от подкрепа. Статутът се удостоверява чрез агенцията за социално подпомагане, където се подават заявления. Те, по автоматичен път, чрез публичните регистри на над 10 институции, генерират информация. След това ЕРП-тата биват информирани и се предлагат мерки за директна финансова подкрепа, и препоръки за саниране и повишаване на енергийната ефективност", каза социалният министър Хасан Адемов.

При определянето на този статут ще се изчислява средномесечният доход на домакинството, от който ще се приспадат разходите за енергийно потребление. Ако остатъчната сума е по-ниска от линията на бедност за годината - 390,63 евро - домакинството ще бъде определено като енергийно бедно.

Освен тази група, наредбата предвижда и категория „уязвими клиенти". В нея ще попадат хора с 50 и над 50% увреждане, лицата, които са получавали енергийно подпомагане през предходната година, хората на месечни социални помощи, както и гражданите, за които има медицинско удостоверение, че прекъсването на електрозахранването би застрашило живота им.

Хасан Адемов обясни, че основното предимство е, че ще намали административната тежест и субективния елемент при оценката. Заявлението ще се подава в Агенция за социално подпомагане, след което информацията ще преминава автоматично през десет институции и публични регистри. В края на процедурата системата ще издава документ, удостоверяващ дали човекът е енергийно беден или уязвим клиент.

Наредбата трябва да влезе в сила в началото на юли когато се очаква информационната система да бъде напълно изградена и готова да обработва заявленията.

Енергийният министър Трайчо Трайков припомни, че темата за енергийно бедните домакинства е обсъждана повече от 15 г., но едва сега е постигнат окончателен документ. Обясни, че статутът ще може да се получава по два начина. Първият е автоматизиран - без подаване на заявление - за хората, които по здравословни причини се нуждаят от непрекъснато електрозахранване.

Вторият е чрез подаване на заявление. Министърът призова гражданите внимателно да се запознаят с текстовете в наредбата, за да преценят кой от двата варианта е за тях.