Откриха трупа на мъж, обявен за издирване в коритото на река Джебелска

Трупът на 46-годишен е бил намерен вчера в коритото на река Джебелска в землището на село Полянец, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР - Кърджали. Мъжът е бил в неизвестност от 5 април и е бил обявен от РУ-Джебел за местно издирване по сигнал на негов близък.

Дежурна оперативна група от полицейското управление е извършила оглед на мястото на произшествието. Няма следи за насилствена смърт. Пожарникари от службата в Джебел оказали съдействие за изваждане на тялото, което е транспортирано за аутопсия в Отделението по съдебна медицина в кърджалийската болница. Образувано е досъдебно производство.

Според жители на Полянец мъжът вероятно се е удавил. Негови близки, които са го издирвали открили трупа в реката край селото.