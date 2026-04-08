Откриха трупа на мъж, обявен за издирване в коритото на река Джебелска

Криминалисти са извършили оглед на мястото на произшествието, но не са открили следи от извършено престъпление. Снимка: Архив

Трупът на 46-годишен е бил намерен вчера в коритото на река Джебелска в землището на село Полянец, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР - Кърджали. Мъжът е бил в неизвестност от 5 април и е бил обявен от РУ-Джебел за местно издирване по сигнал на негов близък.

Дежурна оперативна група от полицейското управление е извършила оглед на мястото на произшествието. Няма следи за насилствена смърт. Пожарникари от службата в Джебел оказали съдействие за изваждане на тялото, което е транспортирано за аутопсия в Отделението по съдебна медицина в кърджалийската болница. Образувано е досъдебно производство.

Според жители на Полянец мъжът вероятно се е удавил. Негови близки, които са го издирвали открили трупа в реката край селото.

Криминалисти са извършили оглед на мястото на произшествието, но не са открили следи от извършено престъпление. Снимка: Архив

Четете още

Още от Криминални

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

Водещи новини

“24 часа” превзе Гербовата зала с емоция като за първи брой след 4438 г. трудов стаж (Видео, обзор)