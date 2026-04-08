16 малки кученца открити в багажника на автобус за Гърция.

16 малки кученца са били отрити в автобус, пътуващ за Гърция. Районната прокуратура - Благоевград е започнала проверка на случая, за да се разбере дали става въпрос за схема за незаконен износ на животни.

В сряда вечерта в Кресна е бил спрян автобус, пътуващ от Хасково за Атина. В багажното отделение полицията е открила клетки с 16 малки кученца в пет клетки от породи йоркширски териер, малтийска болонка и той пудел на видима възраст под шест месеца. По непотвърдена информация те били натоварени в Пловдив и е трябвало да бъдат транспортирани до Гърция. Водачът на автобуса е задържан за разпит. Животните са транспортирани до приют, където ще бъдат чипирани, обезпаразитени и ваксинирани и ще се грижат за тях докато приключи разследването.

За случая е уведомена БАБХ. Тепърва ще се изяснява дали за породистите животни е имало придружителни документи, дали превозът им съответства на законовите изисквания и др.

Автобусът е собственост на транспортната фирма „Арда тур", която изпълнява редовна пътническа линия за Атина, преминавайки през ГКПП-Кулата.

Животните са без микрочип и без придружаващи ветеринарномедицински документи.

Проверката е извършена от Областната дирекция по безопасност на храните – Благоевград, съвместно с МВР, по сигнал от пътник в автобуса, подаден на тел. 112.

По данни на шофьора, кучетата са натоварени на бензиностанция в Пловдив. Те не са били придружавани от собственик или упълномощено лице. По телефона е установена връзка с жена, която твърди, че кучетата произхождат от развъдник в Пловдив. При първоначалната проверка не е установен развъдник, в който посочената жена да фигурира като собственик.

Автобусът не е лицензиран за транспорт на животни, а шофьорът не притежава необходимото удостоверение за правоспособност за подобна дейност.

Не се съобщава коя е крайната точка, до която е трябвало да бъдат превозени животните и дали става дума за износ извън страната.

Проверката продължава, а срещу нарушителите ще бъдат предприети съответните административни мерки.