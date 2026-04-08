Над 200 може да са чуждестранните наблюдатели на изборите на 19 април. Те ще са от три организации: Бюро на ОССЕ за демократични институции и права на човека, Парламентарна асамблея на Съвета на Европа и Парламентарна асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество са приели поканите за наблюдатели.

ОССЕ ще разположат "пълномащабна наблюдателна мисия" в страната, която включва основен екип от девет души, дългосрочни - 16, и краткосрочни - до 200, които ще подпомогнат наблюдението в изборния ден. От ПАСЕ се очаква да изпратят 18 парламентаристи, а от ПАЧИС - петима. Основният екип от ОССЕ вече са се срещали с ЦИК на 12 март и външно на 13 март. ЦИК са регистрирали екипите им, обясни служебният външен министър Надежда Нейнски. Тя участва в среща при президента Илияна Йотова с различни институции, които участват в организацията на изборите - МВнР, МВР, Министерството на електронното управление, ЦИК, "Информационно обслужване". Външният министър Надежда Нейнски, електронният министър Георги Шарков и шефката на ЦИК Камелия Нейкова Снимка: Георги Палейков

Избирателните секции в чужбина вече са образувани, като адресите им могат да се видят на сайта на външното министерство. Вече са попълнени и секционните избирателни комисии в чужбина, като 197 служители от държавни институции са предложили около 800 души.

От 7 април се изпращат изборни книжа и материали за далечните държави - САЩ, Бразилия, Канада, Австралия... Днес се очаква да тръгнат и машините, които ще бъдат опаковани като дипломатически пратки. На 14, 15 и 16 април пък ще тръгнат сухопътно устройствата за близките държави.

МВнР е предложило разкриване на максимален брой секции в дипломатическите консулства и всички предложения са били приети от ЦИК. В Лондон ще има седем секции, а в Анкара - три.

Секции няма да бъдат разкривани в Близкия изток заради военните действия там, но жалби срещу това не са постъпвали.

Проблеми за попълване на СИК в чужбина не е имало, макар че този път съставите им са по-големи - по девет души, както са и в България. Досега обикновено навън членовете бяха пет или седем. В чужбина ще има 130 машини за гласуване, разположени в 20 държави.

