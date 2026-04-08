НАП провери близо 150 хранителни магазина, пекарни и месарници през първите дни на април

Яйца Снимка: pixabay

През първите дни на април фискалните инспектори от НАП са проверили близо 150 хранителни магазина, пекарни и месарници. Целта на контролните действия е да установят дали има необосновано повишение на цените и най-вече на традиционните за Великден стоки – яйца, агнешко месо и козунак. За констатираните нарушения са съставени общо 18 акта, съобщават от НАП.

Наличие на необосновано повишение на цените е установено при около 8% от проверените търговски обекти, а в 17% от обектите са издавани касови бележки, които не отговарят на нормативните изисквания.

От октомври миналата година до момента фискалните инспектори от НАП са проверили близо 14 000 търговски обекта, сред които най-много са хранителни магазини и заведения за хранене.

За констатираните нарушения до момента инспекторите от НАП са издали близо 1100 акта и над 400 наказателни постановления на обща стойност почти 1 027 675 евро.

Масираните проверки в хранителни магазини за спазване на Закона за въвеждане на еврото в Република България продължават. Екипите ще изискват документи за произход на стоките, данни, свързани с доставчици, доставни и продажни цени, доставено и продадено количество, дати на доставките, обороти, разходи и други.

