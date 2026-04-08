Пияна жена нападна служителка на магазин в пловдивския квартал "Гагарин"

39-годишна жена е задържана за нарушаване на обществения ред в Пловдив, съобщават от МВР.

В понеделник сутринта патрул на Трето Районно се отзовал на сигнал за физическа саморазправа със служителка на търговски обект в квартал "Гагарин". Проверката установила, че 39-годишна жена е причинила кавгата и нападнала работничката. Нападателката била отведена в полицейския арест, а направеният и тест с дрегер отчел положителна стойност.

По случая е образувано бързо производство за причинена телесна повреда по хулигански подбуди.