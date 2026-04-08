Обявиха националките за Косово, 17-годишна нападат...

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
26-годишна обра пътничка на градски рейс в Пловдив

Автобус № 37 в Пловдив.

26-годишна жителка на пловдивско село е арестувана за джебчийска кражба от градски рейс в Пловдив, съобщават от МВР.

Работата по случая започнала в петък, когато пътничка в автобус установила, че й липсва портмоне със 150 евро и банкова карта, от която впоследствие били направено неправомерно теглене на пари. Веднага след получения сигнал служителите предприели издирване, при което влезли по следите на обирджийката - 26-годишна жена. Тя била задържана за едно денонощие в рамките на започнатото досъдебно производство.

Криминално проявен и осъждан мъж е бил задържан за поредно посегателство, съобщават още от МВР.

30-годишният е отведен в ареста на Второ Районно, след като преди дни задигнал портмоне с пари и лични документи от служебно помещение в пловдивска болница. Документирането на досъдебното производство продължава под наблюдение на прокуратурата.

Автобус № 37 в Пловдив.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

