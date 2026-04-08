Разследват незаконната кланица за едър добитък в Дебелец

Полицията във Велико Търново разследва незаконна кланица за едър добитък в Дебелец, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на полицията.

Служители на сектор "Противодействие на икономическата престъпност" и Областната дирекция за безопасност на храните във Велико Търново установиха незаконна кланица при съвместна проверка в стопански двор в землището на Дебелец. Собственикът и ползвателят е 43-годишен мъж от великотърновското Ново село, предава БТА.

Установено е помещение, обособено като кланица, в което е умъртвен едър рогат добитък, както и хладилно помещение, в което се съхранява месо, негодно за употреба. В хода на проверката е изяснено, че ползвателят на помещенията няма необходимите разрешителни за извършване на такъв вид дейност.

Под наблюдението на прокуратурата е започнато досъдебно производство за нарушение на правилата, уреждащи добива, производството, преработката и съхранението или търговия с животни, суровини или храни, предназначени за общо ползване, с което е изложил на опасност живота и здравето на гражданите. Разследването продължава.

Преди два дни над 6,5 тона храни бяха насочени за унищожаване, а част от дейността на предприятие за добиване и преработка на месо е спряна заради нарушения в няколко обекта на една и съща фирма в дряновското село Соколово.