Корман Исмаилов: С 18 млн. евро ще подкрепим междуселищните линии

Заради кризата с горивата служебният кабинет задейства мерки в помощ на транспортния сектор. За да се компенсира скока в цените, ще бъдат осигурени и 2,5 млн. евро, с които да се гарантира превозът с училищни автобуси до началото на следващата учебна година. С 18 млн. пък ще се компенсират превозвачите на междуселищните линии. Това каза служебният министър на Транспорта Корман Исмаилов.

В обхвата на мярката не попадат нерентабилните линии до малките населени места, защото те се субсидират ежегодно от държавата, обясни министърът.