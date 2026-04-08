Образувани са 4 преписки за купуване на гласове в Пазарджишко

Образувани са четири преписки по сигнали за престъпления против избирателните права на гражданите, които са докладвани на прокуратурата.За срок до 24 часа в арестите на полицейските управления в областта са задържани 14 лица, установени са 7 човека, обявени за издирване. Това е станало по време на поредната специализирана акция на ОДМВР-Пазарджик, насочена срещу престъпността и престъпленията против избирателните права на гражданите. В нея взеха активно участие служители от всички структури на ОДМВР-Пазарджик, полицейски управления и участъци, мобилни екипи на Зоналното жандармерийско управление в Пловдив.

Осъществени са проверки на 2172 моторни превозни средства и 2118 лица. Инспектирани са съвместно с представители на други държавни контролни органи общо 73 обекта – финансови дружества, заложни къщи и търговски обекти. За установени нарушения по време на проверките са съставени 12 акта и 225 фиша. Разкрити са 21 престъпления, като от тях 10 са случаите на държане и съхранение на високорискови наркотични вещества – синтетичен канабиноид, метафметамин, амфетамин и марихуана. Установени са извършителите на две кражби – една от офис, а другата от жилище.