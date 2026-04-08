Вижте какво реши служебното правителство днес

Министерският съвет одобри Наредба за енергийна бедност

Кой е уязвим клиент за снабдяване с електроенергия и кои домакинства са енергийно бедни? - На тези въпроси отговаря Наредбата за критериите, условията и реда за определяне на статут на домакинства в положение на енергийна бедност и на статут на уязвими клиенти за снабдяване с електрическа енергия, одобрена от Министерския съвет на днешното му заседание.

Домакинство в положение на енергийна бедност се определя според разполагаемия средномесечен доход на членовете му, разхода за типово потребление на енергия и енергийните характеристики на жилището, е посочено в наредбата.

Документът регламентира и критериите за уязвим клиент за снабдяване с електрическа енергия - това е битов клиент, който е в критична зависимост от електрическо оборудване поради едно от следните обстоятелства: лице над 65-годишна възраст, живеещо само или с друго лице над 65-годишна възраст, чиито разполагаем доход след намаляване с разхода за енергия, е по-малък или равен на линията на бедност; лице с 50% или повече трайно намалена работоспособност, чиито разполагаем доход след намаляване с разхода за енергия, е по-малък или равен на линията на бедност; лице, което има нужда от помощни средства и/или медицински изделия за поддържане на живота, които работят с електрическа енергия; лице, получавало социални помощи и/или помощ за отопление през предходния отоплителен сезон.

Електрозахранването на уязвим клиент не може да бъде преустановявано, ако причината за това е извън самия клиент. В тези случаи снабдителното дружество е задължено да възстанови захранването с приоритет, предвижда наредбата.

С решение на МС 766/2025 г. е създаден механизъм за координация за управление и намаляване на енергийната бедност - ключов етап от изпълнението на реформа C13.R1 от Националния план за възстановяване и устойчивост: Рамка за управление на енергийната бедност и подготовка за либерализацията на пазара на дребно. Министерството на електронното управление е определено за компетентен орган, който да разработи и поддържа информационна система за домакинствата в положение на енергийна бедност и за уязвимите клиенти за снабдяване с електрическа енергия.

Правителството отмени допълнително финансиране за ВАС заради по-ниска от очакваната натовареност

Министерският съвет отмени Решение № 98 от 29 януари 2026 г., с което беше одобрено допълнително финансиране за съдебната власт в размер на 2 098 877 евро за обезпечаване на дейността на Върховния административен съд (ВАС).

Основният мотив е, че прогнозираното увеличение на конкретните делата, за обезпечаването на които бе предвидено допълнителното финансиране, не се е реализирало, а предвидените средства се оказват непропорционални на реалната натовареност.

Парите бяха поискани от Висшия съдебен съвет по предложение на и.ф. председателя на ВАС с оглед на очаквана прекомерна натовареност на съдиите в този съд, след влизане в сила на промени в Закона за държавната собственост през септември 2025 г. С тях се предвиди отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, предназначени за изграждането на национални обекти, да подлежи на обжалване пред ВАС. На базата на това от ВАС заявиха нужда от 16 допълнителни броя съдии и 25 щатни бройки администрация, за обезпечаването на които са необходими допълнителни 2 098 877 евро.

Анализът на натовареността обаче показва съществено разминаване с първоначалните очаквания: за периода януари 2025 - март 2026 г. са образувани общо 112 дела по такива казуси пред административните съдилища в страната и ВАС; след влизане в сила на новите разпоредби през септември 2025 г. са образувани едва 18 дела пред ВАС или около 2 дела месечно. Освен това решенията по тези дела са окончателни, поради което не се очаква образуване на касационни дела пред същия съд.

Тези данни водят до извода, че не се наблюдава очакваният ръст на натовареността, който да оправдае допълнителния ресурс.

Правителството закрива почетното консулство в Цюрих, Конфедерация Швейцария

Министерският съвет прие решение за освобождаване на почетния консул на Република България в Цюрих, Конфедерация Швейцария, д-р Феликс Фишер и за закриване на почетното консулство на Република България със седалище в Цюрих и консулски окръг, обхващащ кантоните Цюрих, Базел-град, Базел-област, Солотурн, Ааргау, Шафхаузен, Тургау, Санкт Гален, Апенцел-Аусерроден, Апенцел- Инерроден.

Утвърдено е споразумението с Азербайджан за изграждане и реконструкция на обществен парк в град Велико Търново

Министерският съвет на Република България прие решение днес, с което утвърждава Споразумението между правителството на Република България и община Велико Търново, от една страна, и правителството на Република Азербайджан, от друга страна, относно сътрудничеството за изграждане и реконструкция на парк „Шуша" в град Велико Търново, Република България, подписано в София на 11 февруари 2026 г.

Проектът, финансиран от азербайджанската страна с подкрепата на българското правителство и общинските власти на Велико Търново, е израз на стратегическото партньорство и активния диалог между двете държави, включително на местно ниво. Споразумението допринася за културното и образователното сътрудничество, основано на споделеното традиционно уважение към историята и духовните корени на двата народа.

Бъдещият парк ще носи името на побратимения азербайджански град Шуша и ще допринесе за развитието на градската среда и възможностите за отдих, както за жителите, така и за гостите на града.

Правителството даде съгласие за откриване на почетно консулство на Казахстан в България

Министерският съвет даде съгласие за откриване на консулство на Република Казахстан в Република България, ръководено от почетно консулско длъжностно лице, със седалище в гр. Бургас и консулски окръг, обхващащ територията на областите с административни центрове градовете Бургас, Сливен, Ямбол, Кърджали и Хасково, както и съгласие българският гражданин Станислав Райнов Новаков да изпълнява функциите на почетно консулско длъжностно лице на Република Казахстан в Република България.

Г-н Новаков е български гражданин, притежаващ богат професионален опит в сферата на туризма. Заемал е длъжностите на заместник-председател на Държавната агенция по туризъм, заместник-председател на Програмния комитет и Комитета по бюджет и финанси на Световната организация по туризъм към ООН (UNWTO) и съветник на генералния секретар на UNWTO по въпросите за Югоизточна Европа, председател на Европейския институт по туризъм и др. От 2011 г. понастоящем е председател на УС и изпълнителен директор на „ЕЙЧ-ЕМ Хотели" АД, както и управител на компании, свързани с управлението на недвижими имоти, строителството и туризма. В периода 2006- 2014 г. Станислав Новаков е изпълнявал функциите на почетен консул на Република Казахстан в България, със седалище в гр. Варна.

Откриването на консулство на Република Казахстан в Република България, ръководено от почетно консулско длъжностно лице със седалище в гр. Бургас, ще допринесе за развитието на двустранното сътрудничество в областта на търговията, инвестициите, транспорта, туризма и културата, както и за оказването на консулска и правна помощ на гражданите на Република Казахстан, пребиваващи на територията на нашата страна.

Правителството даде съгласие да бъде открито почетно консулство на Република България в Грузия

Министерският съвет прие решение за откриване на консулство на Република България в Грузия, ръководено от почетно (нещатно) консулско длъжностно лице, и назначаване на Николоз Хундзакишвили - грузински гражданин, за почетно (нещатно) консулско длъжностно лице на Република България със седалище в град Тбилиси и с консулски окръг, обхващащ територията на Грузия.

Г-н Хундзакишвили е уважавана фигура в грузинските бизнес среди, има богат опит в областта на иновациите, инвестициите и високите технологии, съучредител е на финтех платформа за устойчиво земеделие и на научно ориентиран стартъп за гарантиране на устойчиви енергийни решения. Новоназначеният почетен консул на България е заемал и отговорни длъжности в Министерството на външните работи на Грузия, постоянното представителство на Грузия пред НАТО и посолството на Грузия в Атина между 1995 и 2010 година.

Откриването на консулство на Република България в Грузия, ръководено от почетно (нещатно) консулско длъжностно лице със седалище в гр. Тбилиси, ще допринесе за развитието на потенциала на двустранните икономически отношения между България и Грузия в различни секторни области - преди всичко в търговско- икономическо отношение, както и по линия на свързаността (транспортна, енергийна, цифрова, контакти между хората), както и ще подпомогне оказването на консулска и правна помощ на гражданите на Република България, пребиваващи на територията на Грузия.

Утвърдено е рамковото споразумение между ЕС и неговите държави членки, от една страна, и правителството на Малайзия, от друга страна

Правителството утвърди Рамковото споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и правителството на Малайзия, от друга страна.

Малайзия е важен партньор на България в динамичния регион на Югоизточна Азия, включително по линия на връзките ЕС-Малайзия.

Споразумението представлява всеобхватен и съвременен договор, който ще засили политическите и икономически връзки между ЕС и Малайзия, ще стимулира търговията и инвестициите, както и взаимодействието в редица области като противодействието на тероризма, околната среда, енергетиката, науката и технологиите и др.

Споразумението е подписано през 2022 г. и предстои да влезе в сила след като всяка от страните по него приключи съответните си вътрешни правни процедури, необходими за тази цел.

Правителството се разпореди с имоти

С решение на Министерския съвет Община Драгоман получава собствеността върху поземлен имот - частна държавна собственост, който се намира в с. Калотина. Имотът ще бъде използван за разширение на съществуващия гробищен парк на населеното място, като не се предвижда осъществяване на стопанска дейност в него. При нереализиране на предвиденото до пет години от придобиването на имота Община Драгоман ще трябва да го прехвърли на държавата. Областният управител на Софийска област трябва да разработи механизъм за контрол, чрез който да осъществява периодични проверки за изпълнение условията, при които се прехвърля теренът. Кметът на община Драгоман трябва да състави акт за публична общинска собственост.

Община Сухиндол получава собствеността върху пет поземлени имота - частна държавна собственост на ул. „Росица" в Сухиндол за разширение на гробищния парк на града. Те ще бъдат обществено достъпни и няма да се експлоатират по икономически начин. Имотите ще трябва да бъдат прехвърлени на държавата при нереализиране на предвиденото до пет години от придобиването им. За управлението и поддържането на терените няма да са необходими допълнителни средства от държавния бюджет, тъй като общината разполага с необходимия финансов ресурс. Предвидено е областният управител на Велико Търново да разработи механизъм за контрол, чрез който да осъществява периодични проверки за изпълнение условията, при които се прехвърлят терените, а кметът на Сухиндол да състави актове за публична общинска собственост.

Министерският съвет прие решение относно управлението на остров „Св. св. Кирик и Юлита"

Министерският съвет прие решение за безвъзмездно предоставяне за управление на имот - публична държавна собственост, представляващ част от остров „Св. св. Кирик и Юлита" в гр. Созопол, на Министерство на културата. С решението се създават условия за цялостно и устойчиво развитие на територията като обект с изключително висока културно-историческа стойност и стратегическо значение за опазването и популяризирането на културното наследство на Република България.

Осигурява се възможност за последователно реализиране на държавната политика по опазване, социализация и популяризиране на културното наследство, както и за развитието на острова като музеен, културен и научноизследователски център от международно значение. Решението е съобразено с действащите режими за опазване на територията.

Решението не води до допълнителни разходи за държавния бюджет и е насочено към гарантиране на устойчиво управление на държавната собственост в обществен интерес.

Споразумението за въздушен транспорт между ЕС и Мароко е изпратено за ратифициране от Народното събрание

Министерският съвет изпраща предложение до Народното събрание за ратифициране на Евро-средиземноморското споразумение за въздушните транспортни услуги между Европейската общност и Кралство Мароко, както и на Протокола за неговото изменение във връзка с присъединяването на България и Румъния към Европейския съюз.

Споразумението, подписано на 12 декември 2006 г. в Брюксел, урежда достъпа на европейските авиокомпании до авиационния пазар на Мароко, както и полетите на марокански превозвачи до държавите членки на Европейския съюз. Документът въвежда единни правила за всички 27 държави членки на ЕС, гарантирайки равнопоставеност и липса на дискриминация между въздушните превозвачи в рамките на Съюза, независимо от тяхната националност.

Съгласно споразумението авиокомпаниите от ЕС могат свободно да извършват полети от всеки пункт в Европейския съюз до всяка точка в Мароко. Осигурява се и достъп до различни търговски възможности, включително свободно определяне на цените на услугите и възможности за комбиниране на различни видове транспорт.

Протоколът за изменение на споразумението, подписан на 18 юни 2012 г. в Брюксел, отчита присъединяването на България и Румъния към Европейския съюз. За България споразумението се прилага временно от датата на подписване на протокола, поради което е необходимо документите да бъдат ратифицирани със закон от Народното събрание.

Обновен е съставът на работната група към Националната контактна точка на България за отговорно бизнес поведение

Министерският съвет прие Решение за промени в състава на Работната група към Национална контактна точка на България (НКТ) за отговорно бизнес поведение, която е в Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия.

Промените са във връзка с получени препоръки от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) за разширяване на нейния състав и ангажиментите на България по процеса на присъединяване към организацията. НКТ инициира добавянето на нови граждански организации, за които Секретариатът изрази своето положително становище.

Кабинетът предлага проф. Александър Андонов за орден „Св. Св. Кирил и Методий" - първа степен

Министерският съвет предлага проф. Александър Андонов да бъде награден с орден „Св. св. Кирил и Методий" - първа степен за неговите големи заслуги в областта на образованието и по повод 80-годишнината му.

Александър Андонов е роден на 31 януари 1946 г. в София. Завършва „Философия" в Софийския университет през 1970 г. Избран е за доцент във Философския факултет на Софийския университет през 1982 г., а през 1992 г. става професор. Той основава и преподава курсове като „Предметна онтология" и „Субектна онтология" и много други.

Основната област на научните интереси на проф. Андонов е онтологията. Той разработва „субектния подход" във философията, като разглежда ролята на субекта в онтологичната проблематика. Разработва и проявява ангажимент към иновативни методи в образованието и обучението по философия - вижда познанието като процес, свързан с откритие, изобретение, проектиране и развитие на личността. Той ръководи въвеждането и развитието на програмите „Философия за деца" в Софийския университет.

Проф. Андонов е автор на 4 монографии, както и на учебник „Етика и право" за средните училища. Участва в създаването на стандарти по гражданско образование и учебна програма по дисциплината „Свят и личност". В периода 1989 - 2000 г. е председател на Националната комисия на Националната олимпиада по философия в България. През 1996 г. проф. Андонов е сред учредителите на Международната олимпиада по философия. През 2007 г. става инициатор и основател на Националната олимпиада по гражданско образование.

През 2022 г. проф. Андонов е сред учредителите на Националния университетски център за творчество и иновации към СУ „Св. Климент Охридски". В продължение на редица години е бил главен редактор на редколегиите на списание „Стратегии на образователната и научната политика".

Награден е с почетен знак „Синя лента" на Софийския университет за значителен академичен принос в развитието на специалност „Философия" на Философския факултет през 2011 г.

Музикалната академия „Проф. Панчо Владигеров" открива филиал в Бургас

Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров" (НМА) открива свой филиал в Бургас за обучение на студенти в професионално направления „Музикално и танцово изкуство". Решението беше одобрено днес на заседание на Министерския съвет след положителна оценка на Националната агенция за оценяване и акредитация и решение на Академичния съвет на висшето училище.

Обучението във филиала ще се провежда в редовна и задочна форма, като в него ще следват до 120 студенти. В редовна форма ще се предлагат специалности като класическо пеене, поп и джаз пеене, фолклорно пеене, класическа китара, кавал и др. В задочна форма студентите ще могат да изучават балетна педагогика и фолклорна хореография.

Филиалът в Бургас, като част от Националната музикална академия, ще осигури на студентите и преподавателите възможности за академично развитие, творчески изяви и достъп до научни публикации.

Откриването на филиала ще подкрепи културното развитие на областта, особено в сферата на музикалното и танцовото изкуство. В региона се наблюдава повишен интерес към специализираните средни училища, сред които Националното училище за музикално и сценично изкуство „Панчо Владигеров" и училищата с разширено изучаване на музика СУ „Добри Чинтулов" и СУ „Димчо Дебелянов". Подобна тенденция се наблюдава и в Югоизточния регион с развитието на Националното училище за музикални и сценични изкуства „Христина Морфова" в Стара Загора, Националното училище за фолклорни изкуства „Филип Кутев" в Котел и Националното училище за фолклорни изкуства „Широка лъка".

Актуализира се съставът на УС на НАПОО

Правителството актуализира състава на Управителния съвет на Националната агенция за професионално образование и обучение. Промяната се налага поради изтичане на мандата на представителя на Министерството на туризма в управителния орган.

Управителният съвет на НАПОО се състои от председател и 24 членове. Министерства, работодатели и организации на работниците и служителите на национално равнище имат по 8 представители в УС. Техният мандат е четиригодишен, като на половината от тях се обновява по квоти на всеки две години.

Министерството на образованието и науката и Министерството на труда и социалната политика задължително имат по двама представители, а Министерството на здравеопазването - един.

Останалите три министерства, които номинират свои представители, се определят от Министерския съвет за всеки следващ мандат. В момента това са Министерството на икономиката и индустрията, Министерството на електронното управление и Министерството на туризма. Мандатът на определения от туризма експерт изтича през 2026 година, като ведомството ще трябва отново да номинира свой експерт за следващия мандат 2026-2030 г.

С близо 1,2 млн. евро кабинетът компенсира неприетите деца в детски градини

Кабинетът одобри 1 190 761 евро за компенсации на семействата, чиито деца не са приети в държавни или общински детски градини поради липса на свободни места. Средствата се предоставят за 2029 деца от четири общини - Столична община, Пловдив, Варна и Родопи.

С днешното решение се изплащат финансовите компенсации за периода от 1 януари до 28 февруари и ще бъдат преведени по бюджетите на общините. По тази мярка се компенсират семейства на деца от 3-годишна възраст до постъпването им в първи клас, които не са приети в държавна или общинска детска градина или училище поради липса на места.

Министерският съвет прие също така Решение за одобряване на финансиране за извършване на плащания за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждане, възпитание и обучение на децата, които не са приети в общински детски ясли или яслени групи в общински или държавни детски градини поради липса на свободни места за периода от 1 януари до 28 февруари 2026 г.

Одобреното финансиране е в общ размер на 1 554 560 евро, разпределено по бюджетите на Столична община, община Пловдив, община Варна, община Божурище и община Аврен, област Варна за 2026 г.

Финансирането се извършва на основание чл. 3, ал. 3 от Закона за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г. до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 година.

Кабинетът прие 24 национални програми за развитие на образованието

Правителството одобри 24 национални програми за развитие на образованието, които ще подпомагат ключови политики в сферата на образованието през следващата учебна година. Предвижда се над 115 млн. евро да бъдат инвестирани за детски градини и училища, а обхватът на политиките за предучилищно и училищно образование да се разшири с нови дейности.

Досегашната Национална програма „Без агресия за сигурна образователна среда" ще бъде разширена и надградена с новата Национална програма „Приобщаваща и сигурна образователна среда". Поставя се акцент върху подкрепата за учениците с обучителни трудности и се предвижда подкрепа за продължаващо професионално обучение на младежи със специални потребности. По този начин ще се осигури грижа за младежи със сензорни, интелектуални и физически увреждания, които след завършване на XII клас нямат достъп до подходящи форми на обучение, съобразени със специфичните им потребности и здравословното им състояние. Включва се още практика, рехабилитация, терапия и социална подкрепа в единен модел, прилаган от мултидисциплинарен екип от педагогически специалисти, терапевти и други професионалисти със специфична експертиза в работата с хора с увреждания.

В рамките на Националната програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда" ще се оборудват кабинети за занимания по интереси в Националния дворец на децата, Центровете за подкрепа на личностното развитие и в ученическите общежития. За първи път се дава възможност да се кандидатства за закупуване на оборудване за спорт в училищата. Планира се и създаване на електронна платформа за дигитализация на ранната скринингова оценка и анализ на развитието на тригодишните деца. Това ще позволи навреме да се откриват рискове в когнитивното, езиковото, социално- емоционалното и моторното развитие, което е важно за предоставяне на адекватна подкрепа и предотвратяване на последващи обучителни затруднения, социална изолация и образователна маргинализация на децата.

Чрез Националната програма „Умения на фокус" ще се осигурят условия за развиване на съвременни умения в съответствие с предизвикателствата на новите реалности. В нов модул по нея - „Позитивни нагласи", е заложено разширяване и надграждане на прилагането на педагогически практики „Утринна история", „Утринна приказка" и „Утринна среща", като ще бъдат включени най-малко 50 детски градини и училища. По друг модул „Лаборатория за игри" се предвижда изграждане на национален и международен център за валидиране и разпространение на игрови практики и формиране на професионална мрежа, която споделя разбирането за играта като основен механизъм на учене и развитие.

Националната програма „България - образователни маршрути" ще бъде насочена към разширяване на обхвата на проведените учебни часове в културни и научни институти, както и на образователните маршрути за българските училища в чужбина, частните училища и центровете за специални образователни потребности. Ще се подкрепя създаването на материали и ресурси за популяризиране на българските традиции, бит, култура и история, които да стимулират ученето чрез преживяване и затвърждаване на придобитите знания.

И през тази година ще продължат и останалите успешно реализирали се програми. Това са „Система за национално стандартизирано външно оценяване", „Ученически олимпиади и състезания", „Хубаво е в детската градина", „ИКТ в системата на предучилищното и училищното образование", „Квалификация на педагогическите специалисти", „Заедно за всяко дете", „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала", „Иновации в действие", „Учебници, учебни комплекти и учебни помагала", „Подпомагане на общините за образователна десегрегация", „Без свободен час", „Роден език и култура зад граница", „Професионално образование и обучение", „Обучение за ИТ умения и кариера", „Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти", „Неразказаните истории на българите", „Заедно в изкуствата и в спорта, „Изучаване и съхраняване на традициите и историята на българската армия", „Безопасност на движението по пътищата" и „Бъдеще за таланти".

Приета е промяна в състава на Комисията по прозрачност по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

Министерският съвет прие Решение за промяна в състава на Комисията по прозрачност по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. На мястото на д-р Бойко Пенков като председател на Комисията по прозрачност е определен Владимир Афенлиев.

Владимир Афенлиев е специалист с дългогодишен управленски опит в областта на здравната политика, фармацевтичния сектор и стратегическото бизнес развитие. Завършил е магистърска степен по „Международни икономически отношения и мениджмънт" в УНСС, има редица следдипломни квалификации по бизнес и стратегически мениджмънт във Великобритания и Япония. Професионалната му кариера включва различни ръководни позиции в национални и международни фармацевтични компании. Бил е директор на дирекция „Лекарствени продукти, медицински изделия, диетични храни и помощни средства" в Националната здравноосигурителна каса. Има активна роля в сектора на здравеопазването и фармацевтичната индустрия в редица европейски и български браншови асоциации.

Министерският съвет прие изменения и допълнения в Устройствения правилник на Изпълнителна агенция по околна среда

Министерският съвет прие постановление за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС), с което се цели повишаване на административния капацитет на агенцията и по-ефективно изпълнение на новите й правомощия, произтичащи от измененията в Закона за ограничаване изменението на климата и свързаното с него законодателство на Европейския съюз.

С приетите промени се създава нова специализирана дирекция „Ограничаване и оценка на изменението на климата", която ще обедини дейности, свързани със Системата за търговия с емисии, Механизма за корекция на въглеродните емисии по границите и инвентаризацията на емисиите на парникови газове. Чрез тази структурна реорганизация се осигуряват условия за устойчиво и координирано прилагане на политиките на ЕС за намаляване на емисиите и постигане на климатична неутралност до 2050 г.

Измененията предвиждат и оптимизация на дейността на други структурни звена в ИАОС, включително прехвърляне на функции и прецизиране на правомощията на отделни дирекции, с цел по-добра координация, ефективност и качество на административното обслужване. Създава се и нормативна основа за утвърждаване на ценоразпис за услугите, предоставяни от лабораторно-аналитичните звена на агенцията.

Очакваните резултати от прилагането измененията и допълненията в устройствения правилни на ИАОС са по-ясно разпределение на функциите и отговорностите, засилване на експертния капацитет, подобряване на административните процеси и по-ефективно подпомагане на изпълнителния директор на ИАОС при изпълнение на новите законови компетентности.

Правителството въведе нови антикорупционни правила за публичните предприятия

Министерският съвет прие постановление за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия.

Актът е приет в изпълнение на чл. 33, ал. 3 от Закона за публичните предприятия и представлява мярка по етапна цел 226а „Мерки за борба с корупцията и за повишаване на почтеността" от реформа C10.R2 „Противодействие на корупцията" в рамките на Националния план за възстановяване и устойчивост. С него се детайлизират новите антикорупционни инструменти, въведени със законовите промени, в рамките на предоставената законова делегация.

Предложените изменения продължават усилията за противодействие на корупцията на всички равнища в публичните предприятия, като създават условия на подзаконово ниво за прилагане на Система за управление на корупционния риск в публичните предприятия. В нормативната уредба се въвежда и Кодекс за етично поведение на лицата, заети в публичните предприятия, като съществен елемент от тази система.

Изрично се предвижда отчетите и докладите за нефинансовата информация да съдържат и данни, свързани с оценката и контрола на корупционния риск.

Правителството одобри резултатите от участието на българската делегация в редовното заседание на Съвета на ЕС по конкурентоспособност

Правителството одобри резултатите от участието на българската делегация в заседанието на Съвета на Европейския съюз по конкурентоспособност (вътрешен пазар, индустрия и научни изследвания), проведено на 26 и 27 февруари 2026 г. в Брюксел.

В частта „Вътрешен пазар и индустрия" министрите обсъдиха Годишния доклад за 2026 г. за единния пазар и конкурентоспособността, като подчертаха необходимостта от целенасочени мерки за подобряване на функционирането му. Очаква се Европейската комисия да представи Пътна карта „Една Европа, един пазар", която да допринесе за реална промяна до края на 2027 г. Мнозинството държави членки, включително България, акцентираха върху високите цени на енергията като ключово предизвикателство, както и върху необходимостта от преодоляване на най-съществените бариери.

Съветът обсъди „Планове за действие при извънредни ситуации за промишлена устойчивост" като последващи действия във връзка с плановете за европейската стоманодобивна, автомобилна и химическа промишленост в рамките на Пакта за чиста промишленост. Делегациите се обединиха около необходимостта от спешни мерки за подкрепа и защита на тези индустрии, за да останат конкурентоспособни. Подчерта се нуждата от условия за иновации и инвестиции, опростяване на правилата, създаване на предсказуема бизнес среда и намаляване на административната тежест.

Съветът единодушно одобри заключенията относно Програмата за потребителите до 2030 г.

Министрите обсъдиха Регламента за създаване на Европейски фонд за конкурентоспособност като инструмент за стратегическа устойчивост на МСП и европейските вериги за създаване на стойност. Подчертана бе необходимостта от защита на интересите на МСП чрез лесен достъп до финансиране, ясни правила и опростени процедури, консултантски услуги и техническа помощ, както и географски балансирано разпределение на средствата в ЕС.

В частта „Научни изследвания" Съветът постигна общ подход по пакета предложения за Изследователския фонд за въглища и стомана, като се предвижда удължаването му до 2034 г. с бюджет от 120 млн. евро годишно.

Министрите проведоха ориентационен дебат по „Хоризонт Европа" - рамковата програма за научни изследвания и иновации за периода 2028-2034 г., като се обединиха около необходимостта от активно участие в определянето на приоритетите и изпълнението й, запазване на принципа на върхови постижения и напредък по „Разширяване на участието" за намаляване на иновационното разделение.

Правителството одобри Споразумението за партньорство между ЕС и Меркосур

Правителството прие Решение за одобряване на Споразумението за партньорство между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Южноамериканския общ пазар, Република Аржентина, Федеративна република Бразилия, Република Парагвай и Източна република Уругвай, от друга страна.

Отношенията между Европейския съюз и страните от Меркосур към момента се основават на Междурегионалното рамково споразумение за сътрудничество от 1995 г. След повече от 25 години преговори на 6 декември 2024 г. ЕС и Меркосур постигнаха политически консенсус за приключване на преговорния процес по амбициозно Споразумение за партньорство.

Задълбочаването на партньорството между ЕС и страните от Меркосур би донесло дългосрочни ползи както за целия ЕС, така и за България чрез подобряване на пазарния достъп за стоки и услуги, диверсификация на търговските връзки и веригите на доставки, насърчаване на инвестициите, повишаване на сигурността и справянето с глобалните предизвикателства. Също така чрез създаването на зона за свободна търговия, обхващаща пазар от над 700 милиона души, българските икономически оператори ще могат да се възползват от договорените възможно най- добри условия за осъществяване на стопанска дейност на пазара на Меркосур.

В началото на тази година Съветът на ЕС одобри Решението за подписване на Споразумението, което беше подписано от името на Европейския съюз на 17 януари 2026 г.

В тази връзка правителството упълномощи постоянния представител на Република България към ЕС да подпише Споразумението за партньорство между ЕС и Меркосур. Пълномощното за неговото подписване следва да бъде изготвено от Министерството на външните работи и изпратено на ППРБЕС с цел депозирането му в Службата за договорите и споразуменията на Съвета на ЕС.

Одобрена е позицията на страната ни по дело на Общия съд на ЕС

Правителството одобри позицията на България по дело Т-859/25, Кабакум 3808 на Общия съд на Европейския съюз и даде съгласие за встъпване в производство. Делото е образувано по преюдициално запитване на Административен съд - Варна във връзка с административно производство за отмяна на ревизионен акт, издаден от териториална дирекция на Националната агенция за приходите.

Конституирането на България като страна в производството по това дело ще ни позволи успешно да се включим в процеса на правораздаване, осъществяван от Общия съд на Европейския съюз, с оглед на еднаквото и точно прилагане на общностното право.

Одобрена е позицията на България по дело пред Съда на ЕС

Министерският съвет одобри позицията и даде съгласие на Република България да участва по дело С-48/26, Европейската комисия срещу Република България, пред Съда на Европейския съюз, образувано по повод предявена искова молба на основание чл. 258 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Делото е образувано във връзка с неизпълнение от страна на България на задълженията й за осигуряване прилагането на Регламент 2021/784 относно справянето с разпространението на терористично съдържание онлайн.

В позицията детайлно са изложени всички факти и хронологията на комуникацията между България и ЕК от образуването на процедурата за нарушение. В допълнение е включена информация за мерките, предприети на национално ниво за осигуряване пълното прилагане на Регламента и постигане на предвидени цели, независимо от забавянето на приемането на съответните мерки.

България счита, че степента на засягане на интересите на заинтересованите страни в конкретния случай е значително по-ниска от обичайната и същевременно не са създадени пречки за реализиране на основните цели на Регламент 2021/784.

В този смисъл, България пледира пред Съда на ЕС, че предявеният иск на Европейската комисия следва да бъде отхвърлен като неоснователен.

Министерският съвет одобри позицията на България за участие в Неформална среща на министрите на туризма на Европейския съюз

Министерският съвет одобри позицията на България за участие в неформална среща на министрите на туризма на Европейския съюз, която ще се проведе в периода 16-17 април 2026 г. в гр. Никозия, Кипър. Проявата е част от календара на събитията в рамките на Кипърското председателство на Съвета на ЕС.

Тема на разговор ще бъдат политиките за повишаване на конкурентоспособността (вкл. чрез данни, умения и изкуствен интелект); подобряване на свързаността; справяне с дисбалансите в туризма; засилване на глобалното позициониране на ЕС като туристическа дестинация и много други. България приветства разработването на Европейска стратегия за устойчив туризъм като ключова рамка за повишаване на устойчивостта, конкурентоспособността и устойчивото развитие на сектора.

България подчертава значението на данните, дигитализацията, иновациите и развитието на уменията на заетите в сектора, както и необходимостта от подобряване на транспортната свързаност, особено към по-слабо развитите региони. Подкрепя се координирания подход за справяне с регионалните дисбаланси в развитието на туризма чрез диверсификация и по-добро разпределение на туристическите потоци.

България подчертава ключовата роля на малките и средните предприятия в туризма за заетостта, икономическия растеж и устойчивото развитие на регионите, като същевременно обръща внимание на тяхната уязвимост към външни фактори. В контекста на настоящите геополитически предизвикателства страната изразява загриженост относно последиците от кризата в Близкия изток върху туристическия сектор и акцентира върху нуждата от координирани действия на европейско ниво.

Кабинетът отпусна близо 2,5 млн. евро за безплатен транспорт на деца и ученици

Правителството одобри изплащането на 2 458 995 евро за безплатен транспорт на деца и ученици за компенсиране на увеличените цени на горивата за периода от 1 март до 30 юни 2026 г.

При растящите цени на горивата общините ще бъдат подпомогнати да осигурят безопасен ежедневен превоз на децата и учениците от населени места, в които няма детска градина или училище до най-близкото населено място, в което те могат да се обучават.

Правителството оттегли номинациите за европейски прокурор, ще има нов подбор на кандидати

Правителството отмени Решение № 50 от 21 януари 2026 г. на Министерския съвет за одобряване на три кандидатури за европейски прокурор от Република България - Димитър Беличев, Михаела Райдовска и Пламен Петков. Министърът на правосъдието ще уведоми за това специалния европейски орган по последваща селекция - Комитета по подбора по член 14, параграф 3 на Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура за взетото решение.

С решението си от днес Министерският съвет възложи на министъра на правосъдието да организира нова процедура по подбор на кандидати за длъжността „европейски прокурор" от Република България според ясно разписани правила. Те предвиждат подборът да се извърши от петчленна комисия, в която ще влязат един хабилитиран преподавател по наказателно право или наказателен процес; двама съдии от Наказателната колегия на Върховния касационен съд, определени от Общото събрание на ВКС; един прокурор от Върховната касационна прокуратура, определен от заместник-главен прокурор към ВКП; един адвокат с поне 12 години опит в областта на наказателното право, наказателния процес и правото на ЕС, определен от Висшия адвокатски съвет. В комисията без право на глас ще участва и определен от министъра на правосъдието представител, отлично владеещ английски език.

До оттеглянето на номинациите се стига след извършен цялостен и задълбочен анализ в Министерството на правосъдието, установил съществени и системни дефицити на националната процедура по подбор, проведена в периода октомври 2025 г. - януари 2026 г., които засягат както организацията, така и законосъобразността на процедурата. Това налага и провеждането на нова национална процедура при стриктно спазване на принципите на политическа неутралност, независимост, прозрачност, обективност, справедливост, равно третиране и основана на ясни, съпоставими, и публични критерии за оценка.

Установени са сериозни дефицити при формирането на националната седемчленна комисия за подбор на кандидатите за европейски прокурор, в която влизаха двама представители на Министерството на правосъдието, двама представители на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, двама представители на съдийската колегия на Висшия съдебен съвет и един представител на Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски". Основен и непреодолим проблем е участието на четирима членове на ВСС, чиито мандати са изтекли на 3 октомври 2022 г., но в същото време са можели да формират мнозинство в националната комисия. Продължителното упражняване на правомощия извън срока на определения в Конституцията на Република България и Закона за съдебната власт мандат поставя под сериозно съмнение тяхната легитимност при вземане на толкова съществени кадрови решения, свързани с ключова институция в правосъдната система на ЕС.

Председателстването на комисията от представител на политическия кабинет на министъра на правосъдието - заместник-министър, както и участието на още един излъчен от министерството неин член, създава обосновано опасение от въздействие на представители на изпълнителната власт върху ключово за страната и европейския правов ред кадрово решение и поставя в риск независимостта на съдебната власт. На практика, единственият член с безспорен независим и политически неутрален статут е бил представителят на академичната общност, което означава, че комисията като цяло не е била в състояние да гарантира обективен и деполитизиран избор.

Подборът е проведен при липса на предварително приети и публично обявени правила с ясни и обективни критерии и методика за оценка на знанията и професионалните и нравствени качества на кандидатите. Това води до риск от непоследователност, непрозрачност и субективизъм в кадровата политика на Република България относно този изключително важен пост на правосъдната система на ЕС, компрометира равнопоставеността на участниците и лишава кандидатите от ефективно средство за обжалване, тъй като при липса на ясни критерии е невъзможно да се провери правилността на оценката.

Съществува реален риск европейският Комитет по подбора да отхвърли предложения списък на одобрените на национално ниво кандидати поради установените процедурни дефекти. Подобен акт би нанесъл сериозни репутационни щети на Република България и би довел до още по-голямо забавяне в избора на кандидат от България. Отмяната на решението от 21 януари 2026 г. и рестартирането на процедурата е акт на превантивна държавна отговорност, целящ изпращането на кандидати, подбрани след прозрачна, конкурентна, и деполитизирана процедура.

Одобрено е финансиране на МВР за 2026 г.

Министерският съвет прие Решение за одобряване на финансиране на Министерството на вътрешните работи за 2026 г. С Решението се одобрява финансиране в размер на 5 774 000 евро за обезпечаване на дейностите по Фонда за безопасност на движението.

Правителството отпуска до 18 млн. евро за подпомагане на междуселищните автобусни превози

Министерският съвет прие Програма за субсидиране на превозвачи по автобусни линии от утвърдените транспортни схеми и одобри финансиране на трансфери за общини за 2026 г. Предприетата мярка е във връзка с увеличените цени на горивата след избухване на конфликта в Близкия изток на 28 февруари 2026 г.

Чрез Програмата ще бъдат осигурени до 18 млн. евро за общините, които възлагат превози на пътници по междуселищни автобусни линии от републиканска, междуобластна, областни и общински транспортни схеми. Целта е да не се допуска прекъсване на транспортните услуги, които се ползват предимно от силно уязвимите групи от населението, закриване на линии и повишаване на цените на превозните документи.

Финансирането ще се извърши на основание чл. 3, ал. 3 от Закона за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г. до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г.

Изменя се правителственото решнеие за приемане на Пътна карта за завършване на Автомагистрала „Струма"

Правителството прие изменение на РМС № 62 от 2025 г. за приемане на Пътна карта за завършване на Автомагистрала „Струма".

Съгласно решението от 2025 година е възложено на заместник-министър председателя и министър на транспорта и съобщенията да сформира постоянно действаща експертна група за проследяване на изпълнението на Пътната карта. Във връзка с Указ № 57 на президента на Република България от 19 февруари 2026 г. за назначаване на служебно правителство е необходимо да се определи нов заместник министър-председател. С приетата днес промяна е определен заместник министър-председателят и министър на правосъдието.

190 650 студенти се обучават в българските висши училища

190 650 са действащите студенти в българските висши училища през академичната 2024/2025 г. От тях над 130 000 се обучават в образователно-квалификационна степен „бакалавър" и „професионален бакалавър", а над 60 000 в магистърски програми. Това показват данните от Националната карта на висшето образование, която беше актуализирана днес от Министерския съвет.

Новоприетите студенти държавна поръчка са 39 519. Техният брой е на най- високото си ниво за последните 5 години. През следващата учебна година се очаква намаление на план-приема, на база на предварителни данни. Това ще помогне за постигане на по-висока запълняемост на държавната поръчка и по-равномерно запълване на местата по професионални направления.

Най-масовите професионални направления в национален мащаб са „Икономика", „Педагогика", „Медицина", „Администрация и управление", „Педагогика на обучението по ...", „Комуникационна и компютърна техника", „Информатика и компютърни науки" и „Право". В тези осем направления се обучават над половината действащи студенти.

Висшите училища в страната са 51. Те намаляват с едно след закриването с решение на Народното събрание от септември 2024 г. на Европейското виеше училище по икономика и мениджмънт в Пловдив. Броят на студентите чужди граждани в българските висши училища се увеличава през последните години и през учебната 2024/2025 г. делът им достига 8,67% от действащите студенти. Той вече леко надвишава средния за страните от ЕС, който е 8,4%.

Насоките на държавната политика, публикувани в актуализираната Национална карта на висшето образование, са със завишени критерии, в сравнение с изданието от 2024 г. Тази мярка съответства на политиката на МОН за ограничаване на разрастването на системата за виеше образование и предотвратява разкриване на нови структури в пренаситени направления. По този начин се насочва развитието към сектори с доказан недостиг, основно в здравеопазването и се подобрява ефективността и качеството на висшето образование.