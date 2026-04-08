Съдят фен на Локо Пд за палеж на автобуси, той пропусна делото заради болест

Тихомир Ганев нямало да отиде и на градското дерби довечера заради състоянието си

Известният фен на "Локомотив" Пловдив Тихомир Ганев е подсъдим за палежа на 3 автобуса на 2 различни фирми, но не се яви на делото, защото има проблем със здравето. Адвокатът му Красимир Баков представи болничен лист пред Районния съд и така беше дадена нова дата за старт на процеса - 20 май т. г. Заради състоянието си Ганев щял да пропусне и дербито с "Ботев" Пд тази вечер.

Според прокуратурата във времето от 10-и до 25 февруари 2024 г., той е запалил 3 автобуса на обща стойност 125 195 лв. Тихомир Ганев не е работил в нито една от фирмите, на които принадлежат возилата, и не е ясно какъв е мотивът му да драсне клечката. Има съмнения, че е изпълнявал поръчка, но това не е доказано. Самият той не е давал обяснения по случая.

Мъжът е осъждан преди години, но вече е реабилитиран.