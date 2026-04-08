ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Кетаминовата кралица", продала фаталната доза на ...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22628030 www.24chasa.bg

Съдят фен на Локо Пд за палеж на автобуси, той пропусна делото заради болест

Ваня Драганова

[email protected]

856
Тихомир Ганев е болен и мястото на подсъдимия остана празно. Снимка: Ваня Драганова

Тихомир Ганев нямало да отиде и на градското дерби довечера заради състоянието си

Известният фен на "Локомотив" Пловдив Тихомир Ганев е подсъдим за палежа на 3 автобуса на 2 различни фирми, но не се яви на делото, защото има проблем със здравето. Адвокатът му Красимир Баков представи болничен лист пред Районния съд и така беше дадена нова дата за старт на процеса - 20 май т. г. Заради състоянието си Ганев щял да пропусне и дербито с "Ботев" Пд тази вечер. 

Според прокуратурата във времето от 10-и до 25 февруари 2024 г., той е запалил 3 автобуса на обща стойност 125 195 лв. Тихомир Ганев не е работил в нито една от фирмите, на които принадлежат возилата, и не е ясно какъв е мотивът му да драсне клечката. Има съмнения, че е изпълнявал поръчка, но това не е доказано. Самият той не е давал обяснения по случая. 

Мъжът е осъждан преди години, но вече е реабилитиран. 

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

