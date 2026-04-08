Арестуваха мъж от симитлийско село, зашлевил 10-годишно момче

Мъж от симитлийското село Полена е задържан заради ударен шамар на 10-годишно момче, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Благоевград. В съобщението пише, че около 18:30 часа във вторник, 7 април, по време на игра на стадиона в селото мъжът е ударил шамар в областта на лицето на дете от същото село, предава БТА.

За случая е уведомена Районна прокуратура – Благоевград и е образувано досъдебно производство.

Във връзка с друг случай от Професионалния футболен клуб (ПФК) "Пирин" (Благоевград) излязоха с официално изявление, в което уведомяват, че клубът е взел решение да се оттегли от турнир, които се провежда в Смолян. Причината е инцидент, при който е посегнато на дете от школата на футболния клуб.

„Подобни прояви са абсолютно недопустими. Детският футбол следва да бъде среда на уважение, възпитание, сигурност и достойнство, а не място, в което деца са поставяни в риск", казват от клуба.

ПФК "Пирин" (Благоевград) категорично осъжда случилото се и заявява с цялата си отговорност, че ще предприеме всички необходими правни действия, за да защити своите деца, тяхната сигурност, чест и достойнство, пишат още от ПФК Пирин. ПФК "Пирин" (Благоевград) няма да направи компромис, когато става въпрос за безопасността и достойното отношение към своите състезатели, допълниха от клуба.