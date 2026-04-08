Митничари откриха над 101 000 евро, скрити в арматурното табло на камион на "Капитан Андреево" (Снимки)

Недекларирани 101 900 евро задържаха митническите служители на МП Капитан Андреево при проверка на товарен автомобил, излизащ от страната. Това съобщиха от Агенция "Митници".

На 04.04.2026 г., час и половина след полунощ, на пункта пристига влекач с полуремарке с турска регистрация. Шофьорът - турски гражданин, представил редовни документи за превозваната стока от Германия през България за Турция. След анализ на риска превозното средство е селектирано за щателна митническа проверка.

В хода на контролните действия, в шофьорската кабина във въздуховода на арматурното табло, митническите служители откриват еврови банкноти в купюри от 200, 100, 50 и 20 евро с обща стойност над 100 000 евро.

По случая е образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор под надзора на Районна прокуратура - Хасково - Териториално отделение - Свиленград.

На шофьора - 27-годишен турски гражданин, е повдигнато обвинение за престъпление по чл.251, ал.1 от Наказателния кодекс и му е взета мярка за неотклонение "парична гаранция" в размер на 10 000 евро.